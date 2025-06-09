Что нельзя делать, чтобы уберечь себя от "черной полосы": приметы 10 июня

Что можно делать 10 июня. Строгие приметы и запреты, которые притянут счастье.

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Что нельзя делать 10 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день птицы купаются в пыли

Что нужно сделать в этот день

Что нельзя делать с мусором 10 июня

10 июня церковь почитает память святого священномученика Тимофея. Как сообщает Главред, он был епископом Прусским. Тимофей был ревностным пастырем и вел аскетичный образ жизни. Он постоянно полился и выражал непреклонную преданность Богу.

В те времена к власти пришел император Юлиан Отступник. Он начал жесткие гонения на христиан. Тимофей продолжал открыто проповедовать даже несмотря на угрозу.

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Это разгневало императора и Тимофея поймали. Его жестоко пытали, после чего усекли мечом. До последнего своего вздоха он не отказался от веры.

Что можно делать 10 июня

В этот день нужно помолиться. У святого просили исцеления от недугов.

В этот день нужно проявить милосердие. Чем больше раз вы поможете, тем больше хорошего притянете к себе.

Что нельзя делать 10 июня

1. Нельзя 10 июня жаловаться на судьбу и ссориться. Это только спугнет счастье.

2. Нельзя 10 июня купаться в открытых водоемах. Иначе вы притянете к себе болезни.

3. Нельзя 10 июня одевать вещи наизнанку. Предки верили, что тогда в жизнь ворвутся трудности и невзгоды.

4. Нельзя 10 июня выносить мусор. Иначе вы навлечете на себя беду.

5. Нельзя 10 июня жадничать и сажать за стол нечетное количество гостей. Это плохая примета.

Приметы 10 июня

Если в этот день пауки активно плетут паутину, то скоро ударит сильное потепление.

Если в этот день в пыли купаются птицы, то будет дождь.

Если в этот день дождь, то будет богатый урожай.

Если в этот много мышей, то год будет "голодным".

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