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5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

Алёна Воронина
11 апреля 2025, 16:13
176
Кошки одними из первых чувствуют присутствие негатива в доме и обычно спешат предупредить об этом хозяина.
коты
Как кошка показывает присутствие негатива в доме/ коллаж: Главред, фото: flickr

Вы узнаете:

  • Как кошки чувствуют негативную энергию в доме
  • Как кошки чувствуют плохого человека

Согласно народным верованиям и эзотерическим взглядам, кошки считаются чувствительными к энергетике окружающей среды и могут указывать на присутствие негативной энергии в доме.

Есть несколько признаков, которые указывают на то, что кошки чувствуют негативную энергию в доме, пишет zoosvit.info.

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1. Пристальный взгляд в одну точку

Кошка долго всматривается в определенное место, будто наблюдает за невидимым объектом. Это может свидетельствовать о ее реакции на негативную энергию или присутствие потусторонних сущностей.

2. Агрессивное или необычное поведение

Если кошка внезапно шипит, рычит или избегает определенных мест или людей в доме, это может быть ее реакцией на негативную энергетику.

3. Отказ от еды и игр

Когда кошка без видимых причин перестает есть или играть, это может быть признаком того, что она испытывает дискомфорт из-за негативной атмосферы в доме.

4. Избегание определенных мест

Кошка может обходить стороной определенные комнаты или углы в доме, что может свидетельствовать о наличии там негативной энергии.

5. Беспокойное поведение ночью

Если кошка ночью ведет себя беспокойно, мяукает или бегает без причины, это может быть ее реакцией на энергетические изменения в доме.

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