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"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТО

Юрий Берендий
12 июня 2025, 15:53
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Саммит НАТО в Гааге может стать площадкой для проявления политической воли и введения жестких санкций против России, отметил дипломат.
'То, что нам действительно нужно': какие решения по Украине примут на саммите НАТО
Чего ждать украинцам от саммита НАТО / Коллаж Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, Офис президента Украины

О чем сказал Огрызко:

  • Упоминание Украины в итоговом коммюнике НАТО не является критически важным
  • Страны Европы опасаются непредсказуемых действий Трампа
  • Украина продолжает работу по всем направления сотрудничества с НАТО

Украина получила официальные приглашения на саммит НАТО, который состоится в конце июня в Гааге и на саммит Большой Семерки. В рамках этих событий можно ожидать конкретных решений, которые будут иметь значение для Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что поддерживает подход генсека НАТО Марка Рютте, согласно которому даже отсутствие упоминания об Украине в итоговом коммюнике не является критическим - этот вопрос, по его словам, и так очевиден.

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Огрызко объяснил такую позицию опасением европейских стран, ведь они опасаются, что непредсказуемые действия Дональда Трампа могут привести к нежелательным последствиям и политическому резонансу.

"Поэтому сейчас все договорились, что не будет какого-то большого документа, который традиционно готовился в штаб-квартире НАТО, где подробно описывались все ключевые позиции, приоритеты и тому подобное. На этот раз от этого отказались. Будет что-то вроде короткого коммюнике: встретились, обсудили важные темы, пожелали друг другу здоровья - и разъехались", - указывает он.

Огрызко пояснил, что такой подход выбран для того, чтобы Трамп не смог придираться к формулировкам и провоцировать громкие заявления, что вполне вероятно, учитывая его особый стиль мышления.

"Означает ли это, что Украина что-то проигрывает? Ничего подобного. Мы продолжаем серьезную работу по практическим направлениям сотрудничества", - добавил он.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

Дипломат также отметил, что процесс сближения Украины с НАТО продолжается на практическом уровне, не в виде формальных документов, которые легко могут быть забыты, а в форме настоящего сотрудничества. Речь идет о взаимодействии, которое охватывает все уровни - от самых маленьких военных подразделений до штабов самого высокого уровня.

"Это и есть то, что нам действительно нужно. Эта работа, слава Богу, продолжается. Поэтому, думаю, что эту площадку Зеленский должен использовать, чтобы еще раз пообщаться с ключевыми партнерами, обсудить текущую ситуацию, призвать проявить политическую волю и даже на индивидуальной основе ввести санкции против России. И это уже будет прекрасным результатом. То же касается и саммита Большой семерки - там также нужно использовать каждую возможность, чтобы продвигать украинскую повестку дня. Больше ничего", - резюмировал он.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в конце июня в Гааге должен пройти саммит НАТО. Руководитель Центра исследований России и бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко предположил, что вопрос членства Украины в Альянсе, скорее всего, не станет предметом обсуждения на этом мероприятии.

По информации Bloomberg, во время саммита планируется рассмотреть возможность включения финансовой поддержки Украины в общие оборонные расходы стран-членов НАТО. В то же время приглашение для Украины присоединиться к Альянсу не предусмотрено.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова высказался против евроатлантической интеграции Украины. Он утверждает, что вступление в ЕС якобы грозит экономической катастрофой, а членство в НАТО, по его мнению, автоматически втянет Альянс в войну с Россией.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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