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Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домой

Руслана Заклинская
12 июня 2025, 14:39обновлено 12 июня, 15:26
259
Состоялся второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле.
Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домой
Украина вернула своих защитников из плена / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что известно:

  • Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов
  • Среди освобожденных - защитники Мариуполя
  • Некоторых освобожденных ранее считали пропавшими без вести

В четверг, 12 июня, Украина провела с РФ второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Вернулись защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет, и военные из разных частей ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь", - отметил глава государства.

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По его словам, состоялся второй этап обмена военнопленными в рамках договоренностей, которые достигли в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - добавил Зеленский.

  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Украина и РФ провели новый обмен пленными
    Украина и РФ провели новый обмен пленными Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными рассказал, что из российской неволи освобождены защитники Украины из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Среди них военнослужащие ВСУ, в частности из Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, а также представители Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

"Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", - говорится в сообщении Коордштаба.

Всего на родную землю вернулись украинцы, которые воевали на разных направлениях фронта: Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском. Освобожденные военные пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные им выплаты за время пребывания в неволе, отметили в КШВОВ.

"Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских защитников", - добавили в Коордштабе.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, 10 июня состоялся новый этап обмена пленными, который был согласован в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой вернулись украинские воины, которые находились в плену более трех лет, среди них - тяжелораненые и тяжелобольные защитники, в частности защитники Мариуполя.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что все освобожденные пройдут необходимое лечение и реабилитацию. На видео со встречи воины выражали благодарность Украине за освобождение, один из них вернулся домой в свой день рождения.

Как сообщал Главред, Украина сознательно не разглашает количество освобожденных из плена защитников во время обменов из-за безопасности и риска срыва договоренностей. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов объяснил, что активная информационная атака и дезинформация от врага затрудняют переговоры.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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