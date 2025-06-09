"Мама, я дома": щемящие кадры звонка домой освобожденного из плена украинца

Защитник, который вернулся домой после длительного плена, впервые смог поговорить с матерью.

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Освобожденные из плена впервые за долгое время смогли услышать голос родных / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Освобожденный защитник позвонил маме впервые после плена

Военный поблагодарил маму за письма, которые он получал в неволе

9 июня состоялся первый этап 66-го обмена пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. На родину вернулись молодые воины, которым до 25 лет.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram опубликовал щемящие кадры первого телефонного разговора одного из защитников, которого удалось вернуть, с самым родным человеком - мамой.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора украинского защитника с мамой:

"Привет, мама! Все, я вернулся, я дома, мама. Все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду, я тебя люблю", - сказал он.

После этого защитник поблагодарил маму за письма, которые она присылала сыну, пока тот был в плену. Также воин сказал, что очень ждет встречи и как можно скорее вернется в родной дом.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Это подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский, который за день до проведения обмена заявил, что Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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