'Три года мы не ели шоколада': трогательные кадры освобожденных из плена украинцев

Появились трогательные моменты возвращения пленных защитников домой.

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Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Украину вернули еще 303 военнопленных

Лубинец показал сладкие мгновения возвращения наших защитников

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 303 защитников. Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал щемящие кадры освобожденных из плена украинцев.

Лубинец обнародовал видео, где освобожденные из плена делят между собой шоколад, которым их угостили во время встречи.

видео дня

"Три года мы не ели шоколада. Сейчас мы его съедим, держите", - говорит товарищам молодой защитник.

Ребята признались, что мечтали об этом три года плена.

Также освобожденные из российского плена украинские защитники передали теплые поздравления всем жителям столицы по случаю Дня Киева. Трогательное видео они записали по возвращению в Украину в рамках большого обмена военнопленными.

Освобожденные из плена украинские защитники рассказали, что три года не ели шоколад - смотрите видео:

Обмен пленными "1000 на 1000" - последние новости

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

В частности, в воскресенье, 25 мая, Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

На этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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