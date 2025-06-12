'Нужно дождаться смены власти': Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТО

Эксперт подчеркнул, что наступит день, когда Украина действительно начнет процесс вступления в НАТО.

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Возможность вступления Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Ключевые тезисы:

Вступление Украины в Альянс не будут обсуждать на саммите НАТО

Скептическую позицию по вступлению Украины имеют: Трамп, Орбан, Фицо и Навроцкий

Украинцам нужно дождаться смены власти в США и Венгрии

В конце месяца в Гааге должен состояться саммит НАТО. Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, будут ли на нем обсуждать вступление Украины в Альянс.

В частности, он отметил, что эту тему, вероятно, не будут обсуждать.

"Опять-таки, исходя из того, что для Трампа это - красная тряпка: он будет на это агрессивно реагировать, и ни нам, ни европейцам это пользы не принесет. С другой стороны, мы понимаем, что пока Трамп у власти, и учитывая его позицию, политического продвижения в этом направлении не будет. Не стоит также забывать об Орбане - возможно, и Фицо, а также о новом президенте Польши, Навроцком, которые сейчас имеют скептическую позицию", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его мнению, Орбан является противником и врагом современной Украины.

"Дай Бог, чтобы венгры после более 15 лет его пребывания у власти наконец выбрали адекватных проевропейских политиков, которые понимают, где должно быть место Венгрии. А это место - в демократической Европе, а не среди подтанцовки Российской Федерации", - отметил Огрызко.

По его словам, сейчас вопрос вступления Украины в НАТО в практической плоскости не стоит.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

"Нам нужно дождаться смены власти в США, смены власти в Венгрии и таким образом выйти на тот уровень взаимодействия, который позволит нам ставить этот вопрос уже в практической плоскости. Что касается военного аспекта и взаимодействия - мы продвигаемся достаточно хорошими темпами. И когда обе составляющие - политическая и военная - будут готовы, я верю, что наступит день, когда Украина действительно начнет процесс вступления в НАТО", - подытожил экс-министр иностранных дел Украины.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

Вступление Украины в НАТО - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. По его мнению, членство Украины приведет к экономической катастрофе.

Ранее новый президент Польши Кароль Навроцкий официально пообещал не пускать Украину в НАТО. В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал подобное заявление "государственной изменой".

Кроме того, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте говорил, что в НАТО не обещали, что результатом мирного соглашения о прекращении войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет фиксация членства Украины в Альянсе. В то же время, перспектива членства Украины сохраняется на долгосрочный срок.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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