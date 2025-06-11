У разведки Германии есть доказательства планов РФ атаковать страны НАТО: детали

Кремль планирует проверить на практике надежность системы коллективной обороны Североатлантического альянса.

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Россия планирует нападение на НАТО "для проверки статьи 5", сообщает разведка Германии / Коллаж: Гавред, фото: bundeswehr.de, сайт Крмля

Главные тезисы:

Москва не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО

У разведки есть доказательства подготовки РФ к агрессии против Альянса

Страна-агрессор Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Как заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО, передает The Times.

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Каль отметил, что Москва больше не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО, поэтом в Кремле могут попытаться проверить эту гарантию на практике.

"Мы абсолютно уверены и имеем разведывательные доказательства в подтверждение того, что [полномасштабное вторжение России в] Украину – лишь один этап на ее пути на Запад", – сказал глава BND.

Он уточнил, что это "не означает, что мы ожидаем вторжения больших танковых батальонов с Востока на Запад".

Каль предупредил, что Россия стремится "оттеснить НАТО к границам 1990-х годов", "вытолкать США из Европы" и "расширить свое влияние любой ценой".

"Мы должны подавить это в самом начале", – подчеркнул Каль.

В то же время он отметил, что несмотря на определенное напряжение, сотрудничество с США остается стабильным.

"Американцы очень серьезно относятся к статье 5, но в то же время справедливо настаивают на том, что Европа должна вносить свой вклад", – сказал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказывал подобные предостережения. Он неоднократно заявлял, что Германия должна быть "готовой к войне" к концу этого десятилетия.

"Наши эксперты оценивают, что это может произойти в период от пяти до восьми лет", – сказал Писториус в интервью Tagesspiegel в прошлом году.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Заместитель главы Федерального ведомства по защите конституции (BfV) Синан Селим сообщил, что Россия все активнее применяет кибератаки и диверсии против западных стран.

"Мы зафиксировали, что российская агрессия против Украины привела к тому, что наша кибероборона и противодействие шпионажу все чаще проходят серьезную проверку", – заявил Селим.

В ежегодном отчете BfV говорится, что Россия начала активно использовать так называемых "агентов низшего уровня" для осуществления диверсий, в частности размещения зажигательных устройств в посылках, что вызвало ряд пожаров в логистических центрах Европы.

Расходы на оборону НАТО / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред, бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если США решат не отвечать на агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши, это может привести к ужасным последствиям. В частности, к нападению на Североатлантический Альянс.

Издание The New York Times писало о том, что войска России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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