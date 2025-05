В НАТО предупредили, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть - СМИ

Главное:

Войска страны-агрессора России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО.

Как пишет The New York Times, на них видно новые склады для хранения военной техники, процесс ремонта укрытий для истребителей и строительные работы на авиабазе, которая ранее не использовалась россиянами.

"Пока что эти шаги кажутся ранними этапами большего, долгосрочного расширения (агрессии - Главред), и представители НАТО говорят, что это совсем не похоже на наращивание войск, которое происходило вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением России в 2022 году. Сейчас Россия, обеспокоенная войной в Украине, имеет очень мало войск вдоль границы, а финны настаивают, что ничего из этого не является большой угрозой - пока", - говорится в сообщении.

Но такое поведение России указывает на то, как Москва воспринимает Финляндию, которая недавно присоединилась к НАТО и теперь имеет самую длинную линию границы с РФ среди стран-членов Альянса.

По мнению военных аналитиков, именно эта граница может стать "горячей точкой". Подобное предположение высказали представители оборонного ведомства Финляндии, которые прогнозируют, что после окончания фазы активных боевых действий в Украине РФ передислоцирует тысячи войск к финской границе.

В то же время один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил, что как только война в Украине закончится, Россия передислоцирует войска все дальше и дальше на север. В частности среди целей Москвы есть Арктика, ведь Кремль считает, что доступ к ней является ключом к статусу великой державы.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.