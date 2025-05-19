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В НАТО предупредили, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть - СМИ

Анна Косик
19 мая 2025, 11:28
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Одна из стран НАТО, которая имеет самую длинную линию границы с Россией, готовится к возможной агрессии.
Кордон РФ и Финляндии, солдат РФ
Россия взялась за восстановление баз и складов у границы с Финляндией / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из Land Viewer

Главное:

  • Россия отстраивает военные базы и склады на границе с Финляндией
  • После окончания горячей фазы войны в Украине РФ может напасть на НАТО
  • Москва хочет захватить Арктику

Войска страны-агрессора России укрепляют базы и активно строят военную инфраструктуру у границы с Финляндией, о чем свидетельствуют недавние спутниковые снимки, подтвержденные представителями НАТО.

Как пишет The New York Times, на них видно новые склады для хранения военной техники, процесс ремонта укрытий для истребителей и строительные работы на авиабазе, которая ранее не использовалась россиянами.

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"Пока что эти шаги кажутся ранними этапами большего, долгосрочного расширения (агрессии - Главред), и представители НАТО говорят, что это совсем не похоже на наращивание войск, которое происходило вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением России в 2022 году. Сейчас Россия, обеспокоенная войной в Украине, имеет очень мало войск вдоль границы, а финны настаивают, что ничего из этого не является большой угрозой - пока", - говорится в сообщении.

Но такое поведение России указывает на то, как Москва воспринимает Финляндию, которая недавно присоединилась к НАТО и теперь имеет самую длинную линию границы с РФ среди стран-членов Альянса.

По мнению военных аналитиков, именно эта граница может стать "горячей точкой". Подобное предположение высказали представители оборонного ведомства Финляндии, которые прогнозируют, что после окончания фазы активных боевых действий в Украине РФ передислоцирует тысячи войск к финской границе.

"Финны считают, что у них есть примерно пять лет, прежде чем Россия сможет нарастить свои силы до угрожающего уровня. Но они уверены, что это произойдет, и что количество российских войск, которые им противостоят, утроится", - добавили в издании.

В то же время один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил, что как только война в Украине закончится, Россия передислоцирует войска все дальше и дальше на север. В частности среди целей Москвы есть Арктика, ведь Кремль считает, что доступ к ней является ключом к статусу великой державы.

нато инфографика
Расходы на оборону НАТО / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам политического эксперта Тараса Загороднего, РФ может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.

Накануне стало известно, что военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

Ранее сообщалось, что немецкая разведка получила данные, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится развернуть войну против НАТО. К 2030 году Россия может полностью подготовиться к широкомасштабной конвенционной войне

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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