Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Выживет ли НАТО без США: дипломат рассказал об опасных сценариях

Руслан Иваненко
6 мая 2025, 01:52
14
Бывший посол Германии предупреждает, что НАТО может оказаться на грани краха без поддержки США.
НАТО
Как миротворческие силы без США могут разрушить НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

Читайте в материале:

  • Сможет ли Европа противостоять России без помощи США
  • Как повлияет отсутствие американской поддержки на стабильность НАТО
  • Что сказал Ишингер о роли США в поддержке Украины

Россия может воспользоваться слабостью Европы в случае отсутствия поддержки США, что может привести к серьезному кризису в НАТО. Такое заявление сделал экс-посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Politico.

Бывший дипломат предупредил, что без участия Соединенных Штатов в миротворческой миссии в Украине, Европа может столкнуться с риском "фактического конца НАТО".

видео дня

По его словам, даже если Россия согласится на размещение европейской военной техники в Украине, это может стать провокацией для Москвы, которая воспользуется ситуацией, заявив, что Украина начала "стрельбу", и что необходимо "ответить".

"Я не думаю, что россияне когда-нибудь, при любых обстоятельствах, согласятся на это. Но даже если они согласятся, мы должны настаивать на участии Соединенных Штатов", - отметил Ишингер.

Его замечания освещают главную проблему в усилиях Европы поддержать Украину на фоне неопределенности относительно позиции президента Дональда Трампа и будущего НАТО. Россия не воспринимает Европу как реальную военную угрозу без Соединенных Штатов.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Несмотря на это, Ишингер считает, что администрация Трампа поймет необходимость сотрудничества с Европой.

"Я думаю, что Соединенные Штаты рано или поздно с этим разберутся и снова начнут сотрудничать с Европой", - добавил он.

Угроза нападения России на страны Европы - последние новости

Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Кроме того в странах Европы, входящих в НАТО, усиливается подготовка к потенциальному столкновению с Россией.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

Читайте также:

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывающая темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Европа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

02:00Украина
Горят дома, есть жертва: последствия ударов по Одесской области

Горят дома, есть жертва: последствия ударов по Одесской области

00:48Украина
"Тяжелая битва началась": россияне уже штурмуют украинский город

"Тяжелая битва началась": россияне уже штурмуют украинский город

00:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

Может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая: эксперт назвал интересный нюанс

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

"Спасибо за освобождение": Ани Лорак сделала громкое заявление и сменила имидж

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Гороскоп на завтра 6 мая: Весам - грандиозные перемены, Ракам - приятное путешествие

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с пилотом за 19 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с пилотом за 19 секунд

Последние новости

02:20

Могут сыграть как в пользу РФ, так и Украины: выйдут ли США из мирных переговоров

02:00

"Мне так больно": остановилось сердце легендарного военного "Француза"

01:52

Выживет ли НАТО без США: дипломат рассказал об опасных сценариях

01:30

Теперь официально: Джиджи Хадид элегантно подтвердила роман с бывшим Ирины Шейк

00:48

Горят дома, есть жертва: последствия ударов по Одесской области

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
00:44

Jerry Heil выступит на Евровидении-2025 без Alyona Alyona - что случилось

00:17

Ситуация на Сумщине обостряется: в результате атак есть жертвы среди мирных жителей

00:03

"Тяжелая битва началась": россияне уже штурмуют украинский город

00:02

Любимец Леси Никитюк не на шутку напугал ведущую: "Начали отказывать ноги"

Реклама
05 мая, понедельник
23:13

"Это звучит не слишком много": Трамп отреагировал на трехдневное "перемирие"

23:06

Передаст ли Греция ЗРК Patriot Украине: СМИ раскрыли ответ

22:57

"Вокруг столько "шакалов": Казанин признался, почему Кравец покинула Квартал

22:50

Муж путинистки Валерии публично осудил нападение РФ на Украину: "Остановиться"

22:17

Одесса под массированной атакой ударных дронов: в городе раздаются мощные взрывы

22:13

В Украину возвращается мокрый снег и морозы: синоптики назвали дату

22:03

Почему стиральная машина стирает дольше, чем показывает дисплей: эксперт раскрыл причиныВидео

22:02

Новые заявления Трампа и обострение на фронте: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Как спасти урожай помидоров: убойное средство гарантирует 100%-ный результатВидео

21:44

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

21:20

Широкий жест: Налчаджиоглу потратил на украшение для новой пассии более миллиона

Реклама
21:17

Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

21:07

Работает безотказно: раскрыт моментальный способ чистки чайника от накипи

20:29

Соседи ахнут от небывалого урожая: три сорта кабачков, которые перенесут жару

20:27

Сможет ли Европа самостоятельно защититься от РФ: в СМИ сделали прогноз

20:19

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

19:55

Зачем замачивают картофель перед приготовлением - знают только опытные хозяйкиВидео

19:37

Свежая погода накрыла Украину: синоптики назвали области, где будут лить дожди

19:33

Враг готовит провокации к 9 мая: партизаны рассекретили циничный замысел россиян

19:16

Евровидение-2025: Украина теряет позиции по прогнозам букмекеров

19:04

3 запрета, которые категорически нельзя нарушать: важные приметы 6 мая

18:55

Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

18:52

Настоящее чудо из тени: какие деревья радуют плодами даже без солнечных лучейВидео

18:51

Их встретили аплодисментами: украинские военные прошли маршем в ЛондонеВидео

18:33

Обстрел Киева 4 мая: как сейчас выглядит место падения дронов на ОболониФото

18:29

Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

18:22

За месяц "содрал" с солдат почти миллион гривен: на фронте поймали комбатаФотоВидео

18:14

Вспомнят единицы: как раньше называлось OLX и почему название изменилиВидео

18:03

У россиян есть цель: аналитик рассказал о проблеме ВСУ на Лиманском направлении

17:32

Как быстро очистить фритюрницу: жир и грязь отлетят буквально на глазахВидео

17:26

"Молодая копия": СМИ узнали, кто станет новым главой Чечни на фоне болезни Кадырова

Реклама
17:20

Жестоко расстреляли и уехали: в РФ начали нападать на правоохранителейВидео

17:10

Из двух городов Украины объявили срочную эвакуацию - детали

17:02

Киев ожидает поставку нового вооружения: СМИ узнали что и когда получит Украина

16:42

"Путин хочет похвастаться танками на параде": громкие заявления Зеленского в Чехии

16:23

Россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе: чего испугались оккупанты

16:11

Как вырастить сочные и вкусные домашние помидоры - неожиданный лайфхак

16:10

Украина готовит "сюрприз" для Путина на 9 мая - почему парад не станет целью удара

15:58

Копеечное средство удвоит урожай: огурцы в мгновение ока ускорят ростВидео

15:47

На Крым могут полететь украинские баллистические ракеты: Братчук рассказал детали

15:40

После расставания с Тереном: Инна Белень подтвердила новый роман

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять