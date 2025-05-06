Выживет ли НАТО без США: дипломат рассказал об опасных сценариях

Бывший посол Германии предупреждает, что НАТО может оказаться на грани краха без поддержки США.

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Как миротворческие силы без США могут разрушить НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

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Что сказал Ишингер о роли США в поддержке Украины

Россия может воспользоваться слабостью Европы в случае отсутствия поддержки США, что может привести к серьезному кризису в НАТО. Такое заявление сделал экс-посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Politico.

Бывший дипломат предупредил, что без участия Соединенных Штатов в миротворческой миссии в Украине, Европа может столкнуться с риском "фактического конца НАТО".

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По его словам, даже если Россия согласится на размещение европейской военной техники в Украине, это может стать провокацией для Москвы, которая воспользуется ситуацией, заявив, что Украина начала "стрельбу", и что необходимо "ответить".

"Я не думаю, что россияне когда-нибудь, при любых обстоятельствах, согласятся на это. Но даже если они согласятся, мы должны настаивать на участии Соединенных Штатов", - отметил Ишингер.

Его замечания освещают главную проблему в усилиях Европы поддержать Украину на фоне неопределенности относительно позиции президента Дональда Трампа и будущего НАТО. Россия не воспринимает Европу как реальную военную угрозу без Соединенных Штатов.

НАТО / Инфографика: Главред

Несмотря на это, Ишингер считает, что администрация Трампа поймет необходимость сотрудничества с Европой.

"Я думаю, что Соединенные Штаты рано или поздно с этим разберутся и снова начнут сотрудничать с Европой", - добавил он.

Угроза нападения России на страны Европы - последние новости

Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Кроме того в странах Европы, входящих в НАТО, усиливается подготовка к потенциальному столкновению с Россией.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

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