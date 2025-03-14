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До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

Даяна Швец
14 марта 2025, 12:02
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Если США откажутся воспринимать войну как неспровоцированную агрессию большого государства против малого, то они развяжут руки всем, считает Морозов.
Войска НАТО, ВСУ
Эксперт прокомментировал угрозы нечеткой политики Штатов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/USNATO

Ключевые мысли Морозова:

  • Если США самоизолируются, то "развяжут руки" всем, кто не боится конфликта
  • К концу 2025 года, при таком сценарии, в Украине будут воевать спецназовцы, как полноценные подразделения

Если президент США Дональд Трамп развернет политику "это не наша война, это далеко за океаном" и "действуйте, кто как хочет", это станет серьезным изменением характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину.

Вполне вероятно, по словам эксперта, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения. Именно к этому может привести ситуация, если Трамп не проявит последовательности, считает Морозов.

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"Во-вторых, Трамп в таком случае не только бросит Европу, но и явственно продемонстрирует всему миру свою слабость, показав, что Соединенные Штаты не способны ни на что повлиять и не могут поддерживать международные нормы. Это будет тот худший сценарий, о котором в последнее время часто говорят. Если США просто уйдут с международной арены и откажутся воспринимать войну как неспровоцированную агрессию большого государства против малого, то они развяжут руки всем. Фактически это будет означать сигнал: "Действуйте, кто как хочет", - говорит эксперт в разговоре с Главредом.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Как утверждает Морозов, это чрезвычайно опасная ситуация, которая, возможно, и не приведет к Третьей мировой войне, но, несомненно, откроет ящик Пандоры.

"Даже во время российско-украинской войны большинство мировых игроков воздерживались от эскалации насилия. Иран более чем когда-либо сдерживал себя, несмотря на кризис на Ближнем Востоке. Воздерживались от активных действий и страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, а также Китай и крупнейшие экономики Азии - все они стояли на месте", - напоминает эксперт.

Такой сценарий, по словам Морозова, станет началом новой эпохи глобальной силовой политики.

"Но что произойдет, если станет понятно, что Америка самоизолируется не только экономически, но и меняет себя политически и отказывается быть частью глобального альянса по поддержанию международного порядка? Это, конечно, будет катастрофа.

Принуждение РФ к завершению войны - что известно

Напомним, Главред писал, что разведка США дала свою оценку, хочет ли Путин мира с Украиной. Один из собеседников издания The Washington Post утверждает, что некоторые оценки "непреклонности Путина", видимо, раздражают Трампа.

В то же время военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что Россию придется принуждать к мирусилами США, Украины и Европы.

К слову, сам глава Кремля Владимир Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня, заявил , что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".

Больше эксклюзивных мнений экспертов:

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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