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"РФ отступает с Харьковской, мы - с Курской": эксперт раскрыл сценарий обмена

Даяна Швец
12 марта 2025, 13:49
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Военный аналитик рассказал, почему РФ не могла оставить захваченные территории добровольно.
'РФ отступает с Харьковской, мы - с Курской': эксперт раскрыл сценарий обмена
РФ теряла территории под ударами ВСУ, а не обменивала, считает эксперт / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

Что сказал Шейтельман:

  • Россияне не выводили войска из Украины - они бежали
  • Любые обмены территориями возможны только после войны

Известный политтехнолог и военный аналитик Михаил Шейтельман ответил на вопрос, возможен ли сценарий, при котором Украина оставляет территорию Курской области, а Россия в ответ выходит, например, из Харьковщины. По его мнению, территориальные уступки становятся возможными только после прекращения огня.

"Россияне не выходили из Киевской области. Российские воинские части были разгромлены под Киевом и бежали оттуда под огнем. Выводятся войска - это когда прекращается огонь и мир, и тогда выводятся войска. Я присутствовал во время этой операции, она проходила буквально у меня под окнами, и это было бегство российских войск из-под Киева, сопровождавшееся массированными обстрелами системами "Град" в спину отступающим россиянам. Поэтому не было никакого вывода российских войск. Это путинская ложь", - заявил эксперт в интервью Главреду.

Кроме этого, по словам Шейтельмана, российские войска не "выводились" из Харьковской или Николаевской областей - они были уничтожены или вынуждены отступить из-за давления ВСУ.

"Как и в Сумской области. Поэтому пока ни разу не было никакого обмена территориями, никаких договоренностей на войне не было. Мало того, таких договоренностей на войне не бывает. Не бывает такого, что во время войны мы зачем-то обменялись территориями. А в чем смысл во время войны ими обмениваться? Ну, допустим: они отступают из Харьковской, а мы - из Курской. А мы завтра опять пойдем в Курскую, правильно же? Это же территория военных действий", - говорит Шейтельман.

По мнению эксперта, любые обмены территориями происходят уже после прекращения огня. В качестве примера он привел Вторую Карабахскую войну 2020 года.

"Вспомните, вторую Карабахскую войну 2020 года - Азербайджан прорвал оборону Армении, и Армения согласилась на то, чтобы отступить из семи азербайджанских областей, которые были оккупированы. Но отступили после прекращения огня, а не во время войны, когда туда-сюда бегаем под огнем. Поэтому все эти обмены - они только после войны. Сейчас о чем можно разговаривать?!", - резюмировал Шейтельман.

Смотрите интервью с экспертом Михаилом Шейтельманом:

Что происходит на Курщине - последние новости

Главред со ссылкой на Forbes писал о том, что некоторые украинские бригады вышли из Курской области. Ситуация сложилась так, что основная часть украинских подразделений, включая наиболее боеспособные бригады, вернулась на территорию Украины, осуществив организованную эвакуацию из Курска.

DeepState также писал о критической ситуации на Курщине. По данным ресурса, россияне активизировались и превосходят ВСУ в живой силе и дронах.

В свою очередь 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ контролируется и находится под контролем Сил обороны Украины.

Больше мнений экспертов:

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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