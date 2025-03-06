"Если грохнут Путина": эксперт объяснил, остановится ли огонь в 2025 году

Главные выводы Загороднего:
- Путин будет продолжать войну, пока будет оставаться у власти
- Санкции с России вряд ли снимутся администрацией Трампа
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний дал ответ на важный вопрос, насколько возможно прекращение огня в этом году в свете последних событий.
"Если грохнут Путина сегодня, то - возможно, через месяц. Пока Путин будет у власти, он будет воевать. Я не вижу возможностей, чтобы было прекращение огня", - заявил эксперт в интервью Главреду.
Кроме этого, Загородний прокомментировал снятие санкций США с России. Он напомнил, что товарооборот между странами всегда был маленьким. Основной товарооборот у США всегда был или с Европой, или с Китаем.
"Какие санкции он может снять? Что касаются нефти? Так у Трампа там своих орлов достаточно, чтобы добывать нефть. Его не поймут пацаны в Техасе. А именно это интересует россиян - им нужно экспортировать нефть и газ. Американцы сами являются поставщиками нефти и газа в Европу. Зачем им россияне нужны?", - задается вопросом эксперт.
Резюмируя, Загородний заверил, что те санкции, которые наложены на Россию, лет сто будут сниматься, если вообще снимутся.
Смотрите интервью с экспертом Тарасом Загородним:
Сценарии прекращения огня - последние новости
Как сообщал Главред со ссылкой на Reuters, уже есть несколько вариантов прекращения огня. Разные сценарии рассматривают Франция, Великобритания и Украина.
В свою очередь Валерий Клочок раскрыл детали мирного плана президента США Дональда Трампа. По его мнению, к лету горячая фаза войны, вероятно, будет завершена.
Мнение, что в 2025-м будет режим прекращения огня выразил также и начальник Главного управления разведки МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Кроме этого, он прокомментировал переговоры между США и РФ без Украины.
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Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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