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"В 2025-м будет режим прекращения огня": Буданов сделал громкое заявление

Алёна Воронина
20 февраля 2025, 14:59обновлено 21 февраля, 16:49
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Буданов уверен, что в 2025-м возможно достичь режима прекращения огня. Также он прокомментировал переговоры США и РФ без Украины и сделал важное заявление.
Кирилл Буданов, украинские военные
В этом году может быть достигнут режим прекращения огня, уверен Буданов/ коллаж: Главред, фото: ГУР МО, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы Буданова:

  • Режима прекращения огня возможно достичь уже в этом году
  • Без помощи США Украине будет очень трудно
  • Мирные переговоры без Украины невозможны

Достичь режима прекращения огня возможно уже в 2025 году, несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны. Для этого есть большинство составляющих.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Defence24.

видео дня

Также он прокомментировал переговоры между США и страной-агрессором Россией без Украины и подчеркнул, что окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта.

Главред собрал главные заявления Кирилла Буданова из указанного интервью.

Режима прекращения огня можно достичь в 2025 году

Буданов считает, что в этом году возможно достичь режима прекращения огня.

"Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Для этого есть большинство составляющих", - заявил глава ГУР МО Украины.

Он также добавил, что страна-агрессор Россия не прекратит попытки дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов/ скрин

Смотрите видео с заявлением Буданова:

Без помощи США Украине будет очень трудно

Также он выразил убеждение, что сотрудничество США и Украины имеет двусторонний взаимовыгодный характер, и подчеркнул, что нашему государству важно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки.

По его словам, Украине будет трудно без помощи США.

"Давайте скажем откровенно: без США нам будет очень трудно. И мы должны сделать все возможное, чтобы удержать их поддержку Украины. Как говорится в известной пословице, "один в поле не воин". Это и есть мой ответ в контексте Соединенных Штатов Америки. Кроме того, это сотрудничество точно носит двусторонний взаимовыгодный характер. Что касается Европы, то глобальную безопасность Европейского континента невозможно себе представить без Украины. И нашей героической армии, теперь - крупнейшей в Европе, которая прошла закалку самой большой войной после Второй мировой", - сказал Буданов.

Мирные переговоры невозможны без Украины

Буданов прокомментировал тот факт, что Украину не пригласили на переговоры США и страны-агрессора России, которые состоялись в Саудовской Аравии.

У руководителя ГУР спросили, как он относится к мирным переговорам без прямого участия Украины, и могут ли, по его мнению, такие переговоры привести к длительному и справедливому урегулированию конфликта.

"Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта", - заявил Буданов в ответ.

Украина и Польша должны углублять сотрудничество

Также журналист спросил Буданова, в каких ключевых сферах Польша может помочь Украине в ближайшее время. Глава ГУР ответил, что в первую очередь это военно-техническая сфера, в которой две страны уже имеют широкое и разнообразное сотрудничество. По словам Буданова, это сотрудничество нужно только развивать, а не ограничивать. Во-вторых, важно развивать экономическое сотрудничество.

"Вместе у нас есть серьезный потенциал. В мирное время было создано много успешных совместных предприятий и реализовано много крупных проектов. Поэтому мы имеем надежный фундамент для будущего сотрудничества. Кроме того, Польша имеет богатый опыт внедрения успешных реформ, и мы будем благодарны нашим польским партнерам за распространение этого опыта, особенно в сферах промышленного производства, привлечения инвестиций, активизации и восстановления экономики в целом", - сказал Буданов.

Он отметил, что Польша всегда была "адвокатом" Украины на пути в НАТО и ЕС, и Украина все еще очень рассчитывает на ее поддержку.

"Польша нас активно поддерживала с первых дней и, надеюсь, так будет и в дальнейшем. Польша является одной из немногих стран, которая полностью понимает, что такое жизнь под российской оккупацией, и имеет значительный голос в мировой дипломатии. Поэтому мы благодарны Польше за поддержку, а задачей обоих наших государств является исключительно углубление взаимовыгодного сотрудничества в сфере международной дипломатии", - подытожил Буданов ответ на вопрос о сотрудничестве Украины и Польши.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине - СМИ описали план Британии. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу миротворческий план по Украине.

Также ранее в ISW рассказали, достиг ли враг успеха на Курщине. Накануне Путин заявил, что якобы армия РФ пересекла международную границу между Курской областью и Украиной.

Напомним, Лондон и Париж готовят план "сил успокоения" в Украине. План может включать в себя развертывание крупных сухопутных войск, если не в Украине, то на ее западных границах.

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Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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