"Прорыв" госграницы Украины с Курщины: ISW рассказали, достиг ли враг успеха

Что говорят аналитики ISW:

Российские войска 19 февраля продолжали атаковать позиции в Курской области, однако никакого подтвержденного продвижения вперед не достигли. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что российские силы осуществляли наземные атаки в трех направлениях вблизи Суджи: на северо-запад в районе Свердликова, на север в районе Погребков и на юго-восток в районе Гуево.

В то же время украинские войска контратаковали вблизи Свердликова, о чем сообщают российские источники.

В ISW не подтвердили заявления российской стороны о продвижении на 1,2 км возле Лебедевки, а также вдоль реки Локня и вблизи Свердликова.

Накануне Владимир Путин заявил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады РФ пересекли международную границу между Курской областью и Украиной.

Однако украинские официальные источники опровергли эту информацию, отметив, что украинские силы отбили попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в направлении Николаев-Дарыно-Журавка.

Кроме того, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что никаких попыток прорыва границы со стороны российских войск зафиксировано не было.

Главред писал о том, что Путин заявил о прорыве границы на севере Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что российская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины, однако захватчики были уничтожены.

В то же время военный обозреватель Денис Попович высказал мнение, что оккупанты могут сместить акцент на другое направление. По его словам, в ближайшей перспективе россияне могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин также заявил, что армия РФ начала новые наступления на фронте. К сожалению, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.