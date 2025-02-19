Оккупанты могут сместить акцент на другое направление: какая ситуация на фронте

В ближайшей перспективе россияне могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-mogut-smestit-akcent-na-drugoe-napravlenie-kakaya-situaciya-na-fronte-10640906.html Ссылка скопирована

Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Наступление россиян на фронте затормозилось

У оккупантов сейчас нет сил, чтобы взять Покровск

В то же время, армия РФ имеет успехи в районе Курахово

Наступление армии страны-агрессора России на фронте, в частности на Покровском направлении, заметно затормозилось. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, ВСУ перешли к контратакам.

видео дня

"В ближайшей перспективе говорить об окружении Покровска и тем более взятии этого города для россиян нет смысла. Сейчас нет сил у них. В ближайшей перспективе они могут попытаться продвинуться к границам Донецкой области с Днепропетровской. И записать это себе в политический плюс и не более. Поскольку для того, чтобы там наступать, придется перебрасывать войска", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что российские захватчики пока имеют определенные успехи в районе Курахово. Впрочем, по его мнению, в ближайшее время россияне могут сместить акцент на другое направление.

"Оно для россиян будет больше на Краматорском направлении, под Купянском или на Курщине. Но под Покровском они затормозились", - подытожил Попович.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что армия страны-агрессора России возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта. Чтобы активизироваться, россияне воспользовались погодными условиями - снегом и туманами.

Майор Виктор Трегубов заявил, что на Покровском направлении идут бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они на то надеялись.

Кроме того, известно, что Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска.

Читайте также:

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред