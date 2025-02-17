После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

Оккупанты не могут "переломить" ситуацию на Покровском направлении.

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У россиян на Покровском направлении есть проблемы / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои

Россияне жалуются на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов

Кроме того, враг недоволен своим командованием

На Покровском направлении идут достаточно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ВСУ освободили Песчаное, однако вблизи села и другого прилегающего населенного пункта продолжаются боевые действия.

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"Речь о Покровском направлении, на юго-запад от Покровска, в том числе о Песчаном и о поселке который поблизости. Там идут очень активные бои, но в последнее время там россияне получают больше проблем, чем они на то надеялись", - отметил майор.

По словам спикера, враг активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

"Их попытки постоянно терпели неудачу, и нет ничего, что указывало бы на то, что они могут эту тенденцию переломить. Это, в первую очередь, связано с более эффективной работой украинских дронаров. Свидетельство того, что украинские войска стали более эффективными", - сообщил Виктор Трегубов.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов недавно сообщил, что Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. По его словам, возле Песчаного давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Между тем военный обозреватель Денис Попович заявил, что на Покровском направлении наблюдается замедление наступления российских оккупационных войск. Об этом свидетельствуют контратаки ВСУ на левом фланге обороны Покровска - в частности, возле Песчаного и Даченского.

Ранее Главред со ссылкой на аналитиков Института изучения войны писал, что российское командование может изменить приоритет наступательных операций с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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