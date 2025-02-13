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Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

Юлия Закрепа
13 февраля 2025, 18:20обновлено 13 февраля, 19:14
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Участок фронта вблизи трассы - это часть Покровского направления.
Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит
Что происходит под Покровском / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная разведывательная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

Главное из материала:

  • В районе трассы Покровска продолжаются бои
  • Армия РФ пытается закрепляться на важных позициях

Представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска не имеют полного контроля над трассой Покровск-Константиновка в Донецкой области. Бои в том районе продолжаются.

По его словам, в районе трассы продолжаются бои, а оккупанты не имеют четкого контроля над ней.

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"Там нет какого-то четкого контроля за трассой или населенными пунктами вокруг нее. Потому что там идут сейчас непосредственно идут боестолкновения с различными результатами. Украинские войска восстанавливают на определенных направлениях позиции, а российские пытаются лезть и закрепляться, цепляться за какие-то малые населенные пункты, за какие-то отдельные позиции в малых населенных пунктах", - пояснил спикер в эфире "Суспільного".

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Участок фронта вблизи трассы - это часть Покровского направления. Основной вектор атак на этом участке направлен ближе к Покровску.

"Битва за Покровск идет, она идет довольно активно. Она идет на юг и юго-запад", - добавил Трегубов.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ стабилизировали ситуацию под Покровском, но появилось новое угрожающее направление. Военный аналитик Василий Пехньо считает, что настало то время, когда россияне перешли кульминационную фазу своего наступления.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, ведущие к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

Военный назвал неожиданные причины, почему РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении. Это происходит в связи с достаточно эффективной и успешной работой наших артиллерийских систем и ударных дронов. То есть, комбинированная работа артиллеристов и операторов БПЛА приносит хорошие результаты.

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