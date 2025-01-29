РФ уменьшила штурмы на Покровском направлении: военный назвал неожиданные причины

Россия уменьшила применение механизированных групп на Покровском направлении.

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Какая ситуация под Покровском / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада

Ключевые тезисы Пенкова:

РФ эффективно применяет различные виды ударных и разведывательных дронов

Враг уже не пытается двигаться колоннами техники - какая тактика

Старший лейтенант, офицер управления самоходного артиллерийского дивизиона бригады "Кара-Даг" Артем Пенков рассказал, что на Покровском направлении враг уменьшил применение механизированных групп для продвижения из-за эффективной работы артиллерии и ударных БПЛА ВСУ.

"Мы наблюдаем уменьшение привлечения механизированных групп врагом для наступательных действий. Это происходит в связи с достаточно эффективной и успешной работой наших артиллерийских систем и ударных дронов. То есть, комбинированная работа артиллеристов и операторов БПЛА приносит хорошие результаты. Механизированные группы противника уничтожаются еще на подступах к нашим оборонительным рубежам. Враг уже не пытается двигаться колоннами техники. В большинстве случаев они это передвижение малыми пехотными группами", - рассказал Пенков в эфире "Еспресо". видео дня

Офицер также отметил, что враг тоже достаточно эффективно применяет различные виды ударных и разведывательных дронов.

"Враг на Покровском направлении применяет все вооружение, которое имеет в наличии. В частности, минометы, артиллерийские системы и заканчивая авиацией. Отдельно можно отметить, что враг достаточно эффективно применяет различные виды ударных и разведывательных дронов, которые прикрываются системами РЭБ. То есть, у нас продолжается достаточно тяжелая работа продолжается против вражеских дронов и их средств разведки", - добавил он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Какая ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что страна-агрессор Россия хочет вернуть часть Харьковщины, которую уже освободили ВСУ. Кирилл Сазонов сообщил, что на Купянском направлении ситуация довольно сложная. Враг пытается создать плацдарм. Они мечтают вернуть хотя бы часть Харьковщины.

ВСУ устроили разгром на одном из направлений, где минуснули колонну вражеских бронемашин. Украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин. В результате боевой работы украинские бойцы попали как минимум в пять вражеских ББМ.

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр и применяет новую тактику. Российские оккупанты усиливают атаки и бои ведутся постоянно. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра.

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