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Заход на Днепропетровщину: названы последствия отступления ВСУ из Великой Новоселки

Юрий Берендий
28 января 2025, 19:26
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Россияне вряд ли будут продвигаться дальше после оккупации Великой Новоселки, сосредоточившись на переброске войск на другие направления, указывает эксперт.
ВСУ
Названы последствия отступления ВСУ из Великой Новоселки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем сказал Нарожный:

  • Силам обороны Украины было трудно удержать Великую Новоселку
  • Россияне могли уже зайти в административные границы Днепропетровщины

Украине было непросто удерживать Великую Новоселку из-за того, что противник давил на фланги и создавал угрозу линиям снабжения. Такое мнение высказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный во время эфира на Радио NV.

Он отметил, что Великая Новоселка является важным укрепрайоном, который удерживался еще с 2014 года. Этот населенный пункт никогда не был под оккупацией, и враг неоднократно пытался захватить его, но нес потери и отступал на 5-7 километров.

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Кроме того, Нарожный отметил, что стратегическое значение Великой Новоселки обусловлено ее расположением на стыке трех областей - Днепропетровской, Запорожской и Донецкой, что имеет также важное психологическое влияние.

"То есть если мы отойдем, то это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения. Но психологическое значение имеет огромное", - сказал Нарожный.

Эксперт предположил, что после захвата этого населенного пункта враг вряд ли будет пытаться продвигаться дальше. Зато оккупанты могут перебросить свои силы на другие направления.

"Если мы отойдем, то там позади находится водная преграда, на которой очень удобно удерживать оборону. Я более чем уверен, что врага там остановят", - добавил эксперт.

Бои за Великую Новоселку - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января, российские СМИ распространили сообщение о том, что армия РФ якобы захватила Великую Новоселку в Донецкой области. Спикер оперативно-стратегической группировки войск ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг эти заявления, отметив, что в поселке продолжаются бои.

Впоследствии Трегубов сообщил, что украинские войска были выведены из южной части Великой Новоселки.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что Великая Новоселка фактически потеряла свое значение как оборонительный опорный пункт.

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Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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