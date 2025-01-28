'Информация из закрытых источников': в Раде заявили о сроках окончания войны

Война России против Украины не сможет закончиться в ближайшие месяцы, именно поэтому Силы обороны нуждаются в соответствующем пополнении, отметил нардеп.

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В Раде озвучили прогноз по окончанию войны / Коллаж Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

О чем сказал Вениславский:

Разговоры о скором окончании войны вредят обороноспособности

Война не закончится в ближайшие месяцы

Никаких послаблений в мобилизации не предвидится

На сегодня говорить о завершении боевых действий нецелесообразно, поскольку такие заявления и публичные размышления наносят вред национальной безопасности и обороноспособности Украины. Такую позицию высказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНИАН, отвечая на вопрос относительно заявлений Трампа о возможности завершения войны "взмахом руки".

По его мнению, разговоры о скором завершении войны только усиливают нервозность и добавляют неопределенности.

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"Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится", - сказал нардеп.

Он также отметил, что мобилизация осуществляется по плану, и никаких послаблений в этом вопросе не предвидится. Инициативы по привлечению в армию лиц в возрасте 18-25 лет свидетельствуют о необходимости в пополнении рядов Вооруженных сил Украины.

"У нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени", - резюмировал он.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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