'Информация из закрытых источников': в Раде заявили о сроках окончания войны

О чем сказал Вениславский:
- Разговоры о скором окончании войны вредят обороноспособности
- Война не закончится в ближайшие месяцы
- Никаких послаблений в мобилизации не предвидится
На сегодня говорить о завершении боевых действий нецелесообразно, поскольку такие заявления и публичные размышления наносят вред национальной безопасности и обороноспособности Украины. Такую позицию высказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНИАН, отвечая на вопрос относительно заявлений Трампа о возможности завершения войны "взмахом руки".
По его мнению, разговоры о скором завершении войны только усиливают нервозность и добавляют неопределенности.
"Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится", - сказал нардеп.
Он также отметил, что мобилизация осуществляется по плану, и никаких послаблений в этом вопросе не предвидится. Инициативы по привлечению в армию лиц в возрасте 18-25 лет свидетельствуют о необходимости в пополнении рядов Вооруженных сил Украины.
"У нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени", - резюмировал он.
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Кто такой Федор Вениславский?
Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.
Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
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