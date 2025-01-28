Дания решила не отдавать Гренландию, а Франция может ввести войска на остров

По словам главы МИД Дании, американский президент Дональд Трамп "не получит Гренландию".

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Дания решила не отдавать Трампу Гренландию / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

Датский министр отметил, что "Гренландия есть Гренландия"

В Париже не верят, что США захватят Гренландию

Гренландия предпочтет остаться в составе Датского королевства вместо того, чтобы быть под контролем США. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, пишет Berlingske.

По словам Расмуссена, американский президент Дональд Трамп "не получит Гренландию".

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Датский министр отметил, что "Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ – это народ также с точки зрения международного права".

С комментариями Расмуссена согласился министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В свою очередь, представитель Франции говорил с датской стороной о возможности разместить свои войска в Гренландии из-за неоднократных угроз Трампа захватить остров. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французской радиостанции Sud Radio, передает Politico.

По его словам, Франция "начала обсуждать [развертывание войск] с Данией", но это не было "желанием Дании" продолжать реализацию этой идеи.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы являются суверенными, будь то северные, южные, восточные или западные... Никто не может позволить себе играть с нашими границами", - считает Барро.

Также французский политик рассказал, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе его коллеги выразили "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть вопрос [отправки войск]", если это потребуется.

В то же время Барро подчеркнул, что не верит в то, что США захватят Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", - заверил он.

Гренландия / Инфографика: Главред

Предложение Трампа о покупке Гренландии - последние новости по теме

Ранее Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии. Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем.

Как сообщал Главред,Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене.

Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая.

Больше интересных новостей:

Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

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