'Будут серьезные переговоры': как снижение цен на нефть повлияет на войну в Украине

Призыв Трампа о снижении цен на нефть и ответ саудитов может стать началом к серьезным переговорам, однако это не повлияет на войну РФ против Украины.

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Как снижение цен на нефть повлияет на войну в Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Семиволос:

Трамп должен что-то предложить Саудовской Аравии в обмен на снижение цен на нефть

Намерения ОПЕК удержать цены на нефть не являются успешными

Снижение цен на нефть не сможет остановить Россию от продолжения войны

Новый президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК и в частности Саудовскую Аравию, как одного из крупнейших мировых экспортеров нефти, снизить мировые цены, чтобы способствовать окончанию войны в Украине. Призывы Трампа оценил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эксклюзивном комментарии Главреду.

Ответ Саудовской Аравии на призывы Трампа

Семиволос отметил, что министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе отреагировал на предложение Трампа. Министр отметил, что из-за роста спроса на нефть на мировом рынке важно обеспечить эффективные поставки, чтобы удовлетворить этот спрос.

"Трамп действует, как слон в фарфоровой лавке. Во-первых, если он хочет, чтобы Саудовская Аравия каким-то образом договаривалась с ним, это не следует делать публично на весь мир, ведь таким образом он ставит саудитов в очень неудобное положение. Во-вторых, просто так ничего не происходит. И если Трамп хочет что-то получить от Саудовской Аравии, кроме увеличения инвестиций, которые он уже запросил, то он должен предложить что-то взамен", - указывает аналитик.

Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Эксперт указывает на то, что Дональд Трамп должен предложить Саудовской Аравии инициативы, которые укрепят ее позиции на Ближнем Востоке, например, поддержку арабского плана урегулирования арабо-израильского или палестино-израильского конфликта. Однако его действия пока сводятся преимущественно к заявлениям, которые противоречат предыдущим намерениям. В частности, недавний комментарий Трампа на борту самолета о выселении всех палестинцев из Газы диссонирует с его стремлением договориться с саудитами.

Семиволос также выражает скептицизм относительно возможностей Трампа достичь желаемого с помощью привычного подхода. Он предполагает, что Трамп может использовать угрозы, такие как прекращение военной помощи или введение пошлин, однако такой подход сомнителен, учитывая активное взаимодействие Саудовской Аравии с Китаем. В этом контексте борьба ведется не за влияние Соединенных Штатов, а за получение благосклонности Саудовской Аравии.

Есть ли у Дональда Трампа запасной план

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований отмечает, что Дональд Трамп может иметь запасной план в своих инициативах. Он напоминает, что аналогичные попытки повлиять на Саудовскую Аравию уже были, например, во время визита Джо Байдена, однако полученный ответ не вселяет оптимизма тем, кто ожидал быстрого разрешения ситуации.

"Начнем с того, что премьер-министр Мухаммед бин Салман сказал: "Вы с такими предложениями можете обращаться к своим друзьям, а не к нам. У нас другие принципы, другие ценности". И в этом случае, похоже, ситуация будет подобной. Он может так же в непринужденной обстановке сказать Трампу: "Извините, наши принципы не позволяют нам действовать так, как вы предлагаете". В таком случае, думаю, Трамп будет вынужден признать, что ничего не удалось", - сказал он.

Что известно об ОПЕК и ОПЕК+ / Инфографика: Главред

По словам эксперта, Трамп всегда умеет привлекать внимание, даже если поначалу его заявления вызывают больше недоумения, чем результатов. Остается открытым вопрос, предложит ли во время визита Трамп новые идеи, сможет ли более четко сформулировать свои позиции, например, по палестинскому вопросу и арабо-израильскому конфликту. Если да, то это может стать началом серьезных переговоров. В противном случае, его действия могут остаться чисто символическими, подобными уже привычным демонстрационным жестам.

"То, что сказали саудиты, - это начало торгов. Что касается роста спроса, то пока я этого не вижу. Я не специалист по энергетике, поэтому могу ошибаться. Но судя по дискуссиям в рамках ОПЕК и Саудовской Аравии, роста спроса нет", - предполагает аналитик.

Смотрите видео о том, удастся ли Трампу снизить цену на нефть и какие это будет иметь последствия:

Семиволос отмечает, что попытки ОПЕК удержать цены на нефть пока не особенно успешны. Сейчас речь идет о возможности запуска новых производственных мощностей или увеличения объемов добычи даже за счет снижения цен. Это логичный шаг, ведь уменьшение цен вместе с повышением добычи может стимулировать спрос и продажи, если цены на нефть сдерживают спрос.

Однако этот вопрос лежит в плоскости экономики и текущих дискуссий, а не касается непосредственно Дональда Трампа.

"В случае реализации таких изменений Трамп может попытаться присвоить себе заслугу, заявив: "Я сказал - и так случилось"", - предполагает эксперт.

Однако Семиволос считает, что это может иметь обратный эффект, ведь естественный ход событий существенно отличается от изменений, которые происходят под давлением или через политические действия.

Эксперт отмечает, что поведение Саудовской Аравии остается непредсказуемым. Трамп может предложить им только политическую выгоду, и если саудиты увидят в этом собственный интерес, они могут согласиться на определенные компромиссы. Основная цель Саудовской Аравии - сохранять лидерские позиции на Ближнем Востоке и влиять на ключевые региональные процессы.

В то же время саудиты имеют четкую собственную стратегию, от которой не отказываются. Они уже давно заявили, что нормализация отношений с Израилем возможна только при условии создания палестинского государства. Эта позиция была заложена еще в рамках Арабской мирной инициативы, которая вскоре отметит 20-летие.

"Нетаньяху при этом по большей части использует США в собственных интересах и может поставить их в ситуацию, когда те не смогут отказаться от дальнейшей поддержки Израиля. А заявления Трампа создают впечатление, что за ним сидит человек, даже более правый, чем Нетаньяху. Ведь если прочитать комментарии осуждающих израильских экспертов, то они делают предположение, что скорее всего ему это сказали представители ультраправых израильских деятелей, которые грезят о трансфере власти. А что будет потом? Ведь у Трампа в истории, географии и прочих вещах проблемы. Он слышит то, что ему говорят на последней встрече. Сказали ему, что все живут в лесу, - значит, все живут в лесу", - указывает аналитик.

Сможет ли снижение цены на нефть заставить РФ прекратить войну

Семиволос обращает внимание, что даже в случае снижения цен на нефть со стороны ОПЕК это вряд ли заставит Россию прекратить войну. Многие проводят параллели с 1980-ми годами, когда Саудовская Аравия, как союзник США, поддерживала афганских моджахедов в войне против СССР. Однако тогда ситуация была значительно прозрачнее. Сегодня же каждый игрок стремится получить дополнительные выгоды и укрепить свою позицию, иногда даже за счет других, включая Трампа.

Трамп, со своей стороны, пытается усилить влияние США, провозглашая свои лозунги о "величии Америки". Но его амбиции сталкиваются с интересами других ключевых игроков. В этом контексте значительную роль играет Китай, который, даже оставаясь наблюдателем, расширяет возможности для маневра и торгов между сторонами.

"Предложение США для Саудовской Аравии должно быть приемлемым, ведь подход "или принимаете, или мы вас накажем" не работает. Если удастся достичь консенсуса, результаты могут проявиться быстро. Например, если Саудовская Аравия заявит об увеличении добычи нефти, цены начнут падать даже без реальных действий. Экономика сильно зависит от заявлений и настроений. Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу, и для них это не проблема. Но все дальнейшие действия зависят от договоренностей и того, насколько они будут отвечать их интересам", - резюмировал исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Уменьшение цен на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы нанести экономический удар по России и ускорить завершение войны в Украине. Об этом он заявил 24 января в Северной Каролине, передает Reuters.

Эксперты считают, что лишение России возможности зарабатывать на продаже нефти является одним из действенных механизмов для прекращения ее агрессии. Как отметил Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель Благотворительного фонда "Новая дорога", именно ограничение доходов от нефти может стать ключевым фактором.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что международная рабочая группа по санкциям против РФ, возглавляемая им и послом Майклом Макфолом, предлагает установить максимальную цену на российскую нефть в пределах $30 за баррель.

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Кто такой Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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