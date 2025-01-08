"45-50 долларов за баррель": эксперт назвал условие обвала цены на нефть

Если Саудовская Аравия договорится с США, то нефтяные котировки снизятся до уровня 45-50 долларов за баррель, считает Геннадий Рябцев.

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Рябцев назвал условие обвала цены на нефть / коллаж: Главред, фото: Reuters, ФБ-страница Рябцева

Основные тезисы Рябцева:

Санкции не обвалят цену на российскую нефть

Нефть может подешеветь до 45-50 долларов за баррель

Обвалить цену на российскую нефть с помощью санкций невозможно, но снизить нефтяные котировки благодаря добычи нефти и экспорта – вполне реально. Такое мнение в интервью Главреду выразил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Нет, эти санкции (которые смогли бы обвалить цену на российскую нефть, - ред.) невозможны. Снизить цены на нефть в мире можно только увеличением ее производства. То есть, если, например, Соединенные Штаты пойдут на рост производства нефти, то есть добычи и экспорта, тогда это возможно. Тем более, что, скорее всего, в первом квартале этого года будет принято решение о пересмотре квот на добычу нефти государствами-членами соглашения ОПЕК+", - заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, если Саудовская Аравия договорится с США об увеличении добычи нефтяного сырья, это способно снизить нефтяные котировки до уровня 45-50 долларов за баррель.

"Этот уровень является критическим для российской отрасли, поскольку это фактически равно себестоимости добычи и транспортировки нефтяного сырья для России", - добавил Рябцев.

Смотрите видео о шансах США устранить Россию с мирового рынка нефти:

Введение санкций против России - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против страны-агрессора России. Под санкционный удар могут попасть нефтяные доходы РФ.

Напомним, Главред писал, что недавно США ввели санкции против "Газпромбанка", который долгое время использовался россиянами для обхода ограничений, торговли с другими странами и получения валюты. Это нанесло серьезный тактический удар по экономике России, вызвав резкое падение рубля до 115 за доллар, хотя впоследствии курс стабилизировался на уровне около 100 рублей за доллар.Накануне российский оппозиционер Игорь Яковенко предупреждал, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.

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Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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