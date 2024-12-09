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США нанесли "тактический удар" по России: ситуация для Кремля ухудшается

Юрий Берендий
9 декабря 2024, 17:29
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Санкционный удар США по "Газпромбанку" создаст значительные дополнительные проблемы для экономики РФ, однако нужны комплексные меры, отмечает аналитик.
США нанесли 'тактический удар' по России: ситуация для Кремля ухудшается
В России начались проблемы вследствие нового решения США / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Кратко:

  • США введя санкции против "Газпромбанка" нанесли "тактический удар" по России
  • Этот банк был важным инструментом для получения иностранной валюты в РФ
  • Для эффективных ударов по экономике РФ нужны комплексные меры

Недавно США ввели санкции против "Газпромбанка", который долгое время использовался россиянами для обхода ограничений, торговли с другими странами и получения валюты. Это нанесло серьезный тактический удар по экономике России, вызвав резкое падение рубля до 115 за доллар, хотя впоследствии курс стабилизировался на уровне около 100 рублей за доллар. Об этом в интервью Главреду рассказал финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран.

По словам эксперта, "Газпромбанк", которым руководил бывший разведчик Андрей Акимов, был важным каналом для получения иностранной валюты. Несмотря на попытки РФ похвастаться договоренностями с США по обходу санкций, стратегически ситуация для страны остается сложной. Россия владеет более 45 государственными банками и многочисленными "частными" структурами, функционирующими под контролем таких компаний, как "Роснефть" и "Газпром".

"Кроме этого, Россия использует банки в Кыргызстане, Казахстане и других странах для обхода ограничений. Открываются новые схемы расчетов, создаются банки на иностранных территориях. Например, совместные банки с Японией или Китаем, которые позволяют обходить ограничения платежей. К тому же, со временем схемы расчетов переведут в меньшие банки, и на том все завершится", - отметил аналитик.

Виталий Шапран отметил, что основная проблема России заключается в организации расчетов, которые требуют времени и средств для налаживания. Если раньше для этого достаточно было нажать кнопку, и деньги поступали через "Газпромбанк", то теперь приходится придумывать обходные пути, например, проводить операции через Киргизию. Санкции создали определенные неудобства, временно нарушив работу валютного рынка РФ примерно на неделю, но этого недостаточно.

"Для эффективного воздействия нужен комплекс мер - арест танкеров "теневого флота", теневых фондов. Если просто арестовать танкеры, но не охотиться за неофициальными фондами, россияне просто наймут новые. Тем более, что РФ не покупает танкеры, а часто только фрахтует их. Поэтому найдет их в Либерии, Панаме и тому подобное. Мои коллеги из оборонного сектора улыбаются, ведь оказывается, что у либерийских и панамских танкеров появились чисто российские названия, то есть россияне периодически просто смеются над мировыми санкциями", - указывает эксперт.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии экономики РФ:

По его мнению, нужен комплексный подход, который будет включать санкции на расчеты, страхование, фрахт, выкуп танкеров и ограничение популярных маршрутов для торговли российской нефтью.

"Только такой подход может значительно усложнить деятельность России, потому что сегодня до сих пор существуют лазейки, которыми можно обходить санкции", - резюмировал Виталий Шапран.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, резкое падение рубля в России связано с запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Лещина". Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, подчеркнув, что это действие Кремля стало сигналом для мира о нежелании вести переговоры и готовности к дальнейшей эскалации войны.

Российский президент Владимир Путин продолжает настаивать на войне против Украины, несмотря на серьезные экономические последствия для своей страны. Как отметил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, эта политика приведет к экономическому упадку России на десятилетия.

Между тем, рубль продолжает терять стоимость, усиливая экономическую нестабильность в РФ. На этой неделе Центральный банк России вмешался, чтобы стабилизировать курс рубля, который упал до уровня 114 за доллар - самого низкого с марта 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. В ответ ЦБР объявил, что прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. По информации Newsweek, эти меры демонстрируют критическое состояние российской экономики.

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Кто такой Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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санкции война в Украине санкции США санкции против России Виталий Шапран
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