Путин настроен на продолжение войны: в ЦПД указали на важный нюанс

Россия тратит треть бюджета на оборонный сектор в 2025-2027 годах.

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РФ увеличивает расходы на оборонную сферу / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Путин хочет продолжать войну

Россия истощает финансовые ресурсы

Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины, несмотря на экономическое истощение страны-агрессора. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

Он отметил, что продолжение войны приведет к экономическому упадку России на несколько поколений.

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"Россия истощает финансовые ресурсы. По состоянию на 1 декабря общий объем Фонда национального благосостояния России составил $121,6 млрд, из которых ликвидных активов - $53,8 млрд. Еще в феврале 2022 года ликвидных активов было около $140 млрд", - сообщил глава ЦПД.

Он отметил, что "большая часть ликвидных активов хранится в китайских юанях, золото россияне продают для покрытия дефицита бюджета".

"Сокращение ликвидных активов указывает на истощение финансовых ресурсов РФ. При этом Россия тратит треть бюджета на оборонный сектор в 2025-2027 годах. Это свидетельствует о том, что Путин ставит в приоритет продолжение войны против Украины, что приведет к экономическому истощению РФ на несколько поколений", - добавил Коваленко.

Санкции против России - новости по теме

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции против РФ. Он подчеркнул, что санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира.

После победы на выборах Дональда Трампа, новоизбранный президент заявил, что может снять санкции США с России, если победит на выборах, поскольку считает, что они ослабляют доллар.

Как писал Главред, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Газпромбанка, ключевого финансового учреждения, ранее избегавшего подобных мер из-за его роли в осуществлении платежей за российский газ. Закрытие этого канала может значительно уменьшить доходы России от газа, и без того пострадавшие из-за санкций.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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