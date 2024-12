Падение режима Асада является поражением Путина — аналитики ISW

Ключевые тезисы:

Падение режима диктатора Сирии Башара Асада является стратегическим политическим поражением Кремля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада после того, как в 2011 году начались массовые протесты в рамках более масштабного движения "Арабская весна".

Как отмечают аналитики ISW, российский диктатор Владимир Путин давно рассматривает "цветные революции", которые привели к появлению новых демократических правительств в бывших советских республиках, как угрозу стабильности и безопасности собственного режима.

Путин также более широко выступает против демократических движений за смещение авторитарных правителей, связанных с Кремлем, по всему миру. Он считает, что эти движения мешают его усилиям по созданию его видения многополярного мира, в котором Россия и ее ключевые авторитетные союзники и партнеры играют важную роль.

В отчете отмечается, что неспособность или решение России не укреплять режим Асада в условиях быстрого наступления сирийской оппозиции по всей стране подорвет авторитет России как надежного и эффективного партнера в сфере безопасности во всем мире. Как результат, это негативно скажется на способности Путина заручиться поддержкой для желаемого им многополярного мира.

"Быстрый крах режима Асада в Сирии - режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года - является стратегическим политическим поражением Москвы и вверг Кремль в кризис, поскольку он стремится сохранить свою стратегическую военную базу в Сирии", - говориться в отчете.

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск.

Армия сопротивления не оказала. Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров.

Российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии Башар Асад со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.