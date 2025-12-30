Укр
Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

Сергей Кущ
30 декабря 2025, 14:15
21
Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на январь 2026.
Православный календарь на январь 2026
Православный календарь на январь 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты всех праздников в январе
  • Даты больших праздников в январе

Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в январе 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

Большие праздники в январе

1 января — святого Василия Великого;

6 января — Богоявление Господне (Крещение);

30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

Новый церковный календарь на январь 2026

1 января — святого Василия Великого;

2 января — святого Сильвестра, папы;

3 января — святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;

4 января — Собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста, игумена;

5 января — святых мучеников Теопемпта и Теоны;

6 января — Богоявление Господне (Крещение);

7 января — Собор святого Иоанна Крестителя;

8 января — святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;

9 января — святого мученика Полиевкта;

10 января — святых Пратулинских мучеников; святого Григория Нисского; святого преподобного Маркияна;

11 января — святого преподобного Теодосия Великого;

12 января — святой мученицы Татьяны;

13 января — святых мучеников Ермилата и Стратоника;

14 января — святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;

15 января — святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;

16 января — поклон честным оковам святого апостола Петра;

17 января — святого преподобного Антония Великого;

18 января — святых Анастасии и Кирилла, архиепископа Александрийского;

19 января — святого преподобного Макария Египетского;

20 января — святого преподобного Евтимия Великого;

21 января — святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;

22 января — святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;

23 января — святого священномученика Климента, епископа; святого мученика Агатангела;

24 января — святой преподобной Ксении Римлянки;

25 января — святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;

26 января — святых преподобных Ксенофонта и Марии;

27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;

28 января — святого преподобного Ефрема Сирийца;

29 января — перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;

30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

календарь праздников интересные новости церковный праздник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

