Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в январе
- Даты больших праздников в январе
Сентябрь богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в январе 2026 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в январе
1 января — святого Василия Великого;
6 января — Богоявление Господне (Крещение);
30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
Новый церковный календарь на январь 2026
1 января — святого Василия Великого;
2 января — святого Сильвестра, папы;
3 января — святого пророка Малахии; святого мученика Гордия;
4 января — Собор святых 70-ти апостолов; святого преподобного Теоктиста, игумена;
5 января — святых мучеников Теопемпта и Теоны;
6 января — Богоявление Господне (Крещение);
7 января — Собор святого Иоанна Крестителя;
8 января — святого исповедника Эмилиана; святой преподобной Домники;
9 января — святого мученика Полиевкта;
10 января — святых Пратулинских мучеников; святого Григория Нисского; святого преподобного Маркияна;
11 января — святого преподобного Теодосия Великого;
12 января — святой мученицы Татьяны;
13 января — святых мучеников Ермилата и Стратоника;
14 января — святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины;
15 января — святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника;
16 января — поклон честным оковам святого апостола Петра;
17 января — святого преподобного Антония Великого;
18 января — святых Анастасии и Кирилла, архиепископа Александрийского;
19 января — святого преподобного Макария Египетского;
20 января — святого преподобного Евтимия Великого;
21 января — святого исповедника Максима; святого мученика Неофита;
22 января — святого апостола Тимофея; святого преподобного мученика Анастасия Персидского;
23 января — святого священномученика Климента, епископа; святого мученика Агатангела;
24 января — святой преподобной Ксении Римлянки;
25 января — святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
26 января — святых преподобных Ксенофонта и Марии;
27 января — перенос мощей святого Иоанна Златоустого;
28 января — святого преподобного Ефрема Сирийца;
29 января — перенесение мощей святого священномученика Игнатия Богоносца;
30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого;
Вам может быть интересно:
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
- Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред