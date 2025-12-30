Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Мария Николишин
30 декабря 2025, 15:16
234
Экономист считает, что цены на сахар вырастут, но не резко.
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом
Цены на сахар в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • С января стоимость сахара в Украине может вырасти
  • Средняя стоимость за килограмм может составлять 40-48 гривен
  • В ноябре цены были на уровне 30 гривен

Многие базовые позиции на полках супермаркетов могут вырасти в цене уже с января 2026 года. Не исключено, что такой восходящий тренд коснется и сахара. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что с восстановлением массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры, ситуация с ценами на сахар оставалась относительно стабильной.

видео дня

По его словам, подорожание произошло в годовом разрезе, однако процент оказался гораздо меньшим, чем в случае с другими востребованными товарами.

В частности, согласно данным Минфин, средняя стоимость килограмма сахара в ноябре находилась на уровне 30,37 грн.

"Именно поэтому я не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", - подчеркнул Чиж.

Какие продукты подорожают в 2026 году

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко ранее говорил, что цена на некоторые сорта хлеба в Украине в 2026 году может вырасти.

Он подчеркнул, что в случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем 20%.

Кроме того, по его словам, основным вызовом является ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с наступлением января многие востребованные товары в украинских супермаркетах подорожают. В частности, рост цен коснется подсолнечного масла.

В то же время, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

Кроме того, в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.

Читайте также:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сахар цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:52Украина
Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

15:00Война
Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

14:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождь

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

Последние новости

16:06

Графики не будут работать: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

Реклама
14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

Реклама
11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

11:34

Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчасФото

11:27

"Сплошное дно": известный музыкант жестко прошелся по Пригожину и Валерии

11:14

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

11:13

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

10:50

"Мы не можем просто уйти": Зеленский назвал условие вывода войск с Донбасса

10:44

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

10:41

Хлеб на закваске vs цельнозерновой: какой действительно полезнее для кишечника

10:38

Посевной календарь на январь 2026: лучшие дни для посева рассады

10:20

Несчастливы вместе: известный российский актер 6 лет издевался над женой

10:15

У Путина появились проблемы: Зеленский заявил о завершении войны в 2026 годуВидео

09:43

Перебои со светом и изменение движения поездов: последствия атаки на Черниговщину

09:41

Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу

09:31

Гороскоп на январь 2026: Девам - большие перемены, Скорпионам - встреча

09:17

"Света может не быть по несколько дней": названо условие увеличения отключений

09:08

Богатство Бейонсе вышло на новый уровень: ошеломительная сумма

08:55

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:51

Без поддержки США Украина не сможет выиграть войну - Зеленский

08:48

Как повесить больше лапши Трампу на ушимнение

08:34

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:24

Россияне атаковали Запорожье: возник масштабный пожар, есть пострадавшаяФото

08:07

Молчунья Надя Мейхер стала балериной и удивила растяжкой

07:42

"Это за пределами закона": Зеленский назвал самый сложный пункт мирных переговоровВидео

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять