С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Экономист считает, что цены на сахар вырастут, но не резко.

Цены на сахар в Украине

С января стоимость сахара в Украине может вырасти

Средняя стоимость за килограмм может составлять 40-48 гривен

В ноябре цены были на уровне 30 гривен

Многие базовые позиции на полках супермаркетов могут вырасти в цене уже с января 2026 года. Не исключено, что такой восходящий тренд коснется и сахара. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что с восстановлением массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры, ситуация с ценами на сахар оставалась относительно стабильной.

По его словам, подорожание произошло в годовом разрезе, однако процент оказался гораздо меньшим, чем в случае с другими востребованными товарами.

В частности, согласно данным Минфин, средняя стоимость килограмма сахара в ноябре находилась на уровне 30,37 грн.

"Именно поэтому я не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", - подчеркнул Чиж.

Какие продукты подорожают в 2026 году

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко ранее говорил, что цена на некоторые сорта хлеба в Украине в 2026 году может вырасти.

Он подчеркнул, что в случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем 20%.

Кроме того, по его словам, основным вызовом является ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.

Почему растут цены на продукты в Украине

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, с наступлением января многие востребованные товары в украинских супермаркетах подорожают. В частности, рост цен коснется подсолнечного масла.

В то же время, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

Кроме того, в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.

