С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Коротко:
- С января стоимость сахара в Украине может вырасти
- Средняя стоимость за килограмм может составлять 40-48 гривен
- В ноябре цены были на уровне 30 гривен
Многие базовые позиции на полках супермаркетов могут вырасти в цене уже с января 2026 года. Не исключено, что такой восходящий тренд коснется и сахара. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.
Он подчеркнул, что с восстановлением массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры, ситуация с ценами на сахар оставалась относительно стабильной.
По его словам, подорожание произошло в годовом разрезе, однако процент оказался гораздо меньшим, чем в случае с другими востребованными товарами.
В частности, согласно данным Минфин, средняя стоимость килограмма сахара в ноябре находилась на уровне 30,37 грн.
"Именно поэтому я не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", - подчеркнул Чиж.
Какие продукты подорожают в 2026 году
Президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко ранее говорил, что цена на некоторые сорта хлеба в Украине в 2026 году может вырасти.
Он подчеркнул, что в случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем 20%.
Кроме того, по его словам, основным вызовом является ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за регулярных обстрелов российских оккупантов.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, с наступлением января многие востребованные товары в украинских супермаркетах подорожают. В частности, рост цен коснется подсолнечного масла.
В то же время, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.
Кроме того, в январе 2026 года на рынке мяса и мясопродуктов ожидается сезонное подорожание. Оно будет обусловлено традиционным для этого периода высоким спросом, что может привести к росту цен в пределах 5-7%.
Читайте также:
- Будет ли стремительный обвал гривны в 2026 году - экономист поделился прогнозом
- Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января
- Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред