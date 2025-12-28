Субсидии под угрозой: кто из украинцев может остаться без выплат и когда

Главное:
- Правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут строже
- Отказ в назначении субсидии возможен в нескольких случаях
С 2026 года правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут строже, и часть граждан может лишиться государственной помощи при оплате коммунальных услуг.
Поддержку будут получать только те домохозяйства, у которых платежи за ЖКУ превышают пятую часть совокупного дохода, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Отказ в назначении субсидии возможен в случаях:
- если кто-либо из членов семьи совершал крупные финансовые операции — покупал товары, услуги или валюту на сумму более 50 тысяч гривен;
- имеет значительные сбережения на депозитах, либо владеет несколькими объектами недвижимости или новым автомобилем;
- помощь не предусмотрена для семей, где есть задолженность по алиментам свыше трёх месяцев.
Отдельное внимание уделяется пребыванию за границей, если член семьи находится вне Украины и не предоставил подтверждение отсутствия официального трудоустройства, субсидию могут не назначить. Существенное значение имеет и вопрос регистрации места жительства. Например, если взрослый ребёнок фактически живёт за рубежом, но остаётся прописанным в квартире родителей, для сохранения выплат потребуется документально подтвердить его фактическое проживание в другом месте.
В отдельных ситуациях такие обстоятельства придётся доказывать в судебном порядке. Специалисты советуют заранее следить за финансовой активностью и корректностью документов, чтобы не потерять право на государственную поддержку в будущем.
Верификация субсидий: что известно
Пенсионный фонд запустил автоматическую проверку жилищных субсидий, в рамках которой для некоторых граждан выплаты будут продлены без необходимости подавать дополнительные заявления. Сообщается, что ПФУ традиционно пересматривает право на получение субсидий ежегодно и уже определяет получателей помощи на следующий период — до 30 апреля 2026 года.
Субсидии и соцвыплаты - новости по теме
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.
Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.
Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.
Больше новостей:
- Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты
- Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты
- В Украине проведут перерасчет пенсий: кто получит повышенную выплату
Об источнике: Пенсионный фонд
Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред