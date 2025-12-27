Укр
Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

Руслана Заклинская
27 декабря 2025, 22:32
Несмотря на внутренние проблемы ЕС, финансовая и военная помощь Украине сохранится.
Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом
Что будет с гривной в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы экономиста:

  • Глобальные экономические потрясения 2026 года мало повлияют на гривню
  • Финансирование Украины обеспечивает международная поддержка
  • Более 60 стран и международные организации продолжат поддержку

Глобальные экономические потрясения, вызванные таможенной политикой администрации Трампа и войной, будут иметь минимальное влияние на стабильность украинской гривни в 2026 году. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"На Украину эти глобальные экономические процессы имеют минимальное влияние из-за того, что наша страна имеет небольшой объем финансовых и экономических отношений с внешним миром", - пояснил он.

Новак отметил, что украинский экспорт сейчас значительно ниже, а импорт преимущественно связан с обеспечением армии и сектора безопасности, что почти не зависит от мировых финансовых рынков. Финансирование же потребностей Украины осуществляется в рамках целенаправленной международной поддержки по принципу "столько, сколько нужно".

Экономист также отметил, что несмотря на внутренние проблемы в ЕС, общий курс Европы на финансовую и военную поддержку Украины сохраняется.

"Безусловно, в отдельных европейских странах в 2026 году будут разновекторные политические движения, но, несмотря на это, финансовая и военная поддержка нашей страны сохранится в подавляющем большинстве стран, которые сегодня составляют коалицию поддержки Украины (а это более 60 стран мира и практически все международные организации)", - добавил Новак.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026 году - прогноз экономиста

Экономист Андрей Новак прогнозирует, что в 2026 году курс гривни будет оставаться стабильным. По его словам, Нацбанк имеет ресурсы удержать доллар не выше 45 грн, а скорее всего - около 42 грн, как в конце 2025 года.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, на 29 декабря Национальный банк Украины повысил курс основных валют. Доллар подорожал на около 13 копеек, а евро на 12 копеек.

Также НБУ контролирует ситуацию через интервенции: годовая инфляция снизилась до 9,3% и до конца года ожидается ниже 10%. Эксперт Тарас Лесовой прогнозирует с 29 декабря по 4 января курс доллара 41,8-42,4 грн, а евро 48,5-49,75 грн на межбанке.

Как сообщал Главред, эксперт Александр Хмелевский отмечает, что благодаря иностранным займам и кредиту ЕС в 90 млрд евро Нацбанк будет иметь ресурсы для валютных интервенций. В январе 2026 года курс доллара на межбанке прогнозируют в пределах 42-43 грн.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
16:59

