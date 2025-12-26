Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками

По словам женщины, не могут ни ускорить процесс, ни даже сориентировать по времени рассмотрения заявления.

Клиентка государственного Ощадбанка пожаловалась на затяжную процедуру разблокировки счета, которая вместо обещанных нескольких дней длится уже почти два месяца.

На портале Минфин она рассказала, что 13 октября 2025 года подала в отделение банка полный пакет документов для разблокировки счета.

Ограничения были наложены после того, как клиентка переводила средства со своего ФЛП-счета на личный счет в этом же банке и использовала их для повседневных расходов. В отделении ей подтвердили, что речь идет о собственных доходахот предпринимательской деятельности, а сама процедура, по заверениям менеджера, должна была занять от трех до пяти рабочих дней.

Однако по состоянию на 10 декабря 2025 года вопрос так и не был решен. Клиентка утверждает, что заявка до сих пор не находится в работе у финансового мониторинга. При каждом обращении в банк ей сообщают, что документы якобы направлены повторно, но реального результата это не приносит.

Отдельное возмущение вызывает отсутствие четких сроков. В банке, по словам женщины, не могут ни ускорить процесс, ни даже сориентировать по времени рассмотрения заявления. Таким образом, заявленные 3–5 дней превратились в ожидание длиной почти в два месяца без каких-либо объяснений.

