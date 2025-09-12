'Это обычно пожилые люди': клиенты Ощадбанка остаются без карт

Недовольный клиент рассказал, что проблема является массовой.

Клиенты Ощадбанка остались без карт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Клиенты Ощадбанка жалуются что у них, не подтягивается счет карты для получения компенсации по программе Е-восстановление, если у клиента отсутствует ИНН

На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что проблема является массовой и касается клиентов банка без ИНН.

"Это обычно пожилые люди с кнопочным телефоном, потому что если есть смартфон, то открывается карта моно и нет никаких проблем. Получается, что наиболее уязвимое население не может получить компенсацию, потому что кому-то не хочется решать проблему", - рассказал клиент.

По его словам, в отделении, к сожалению, помочь не могут.

"Очень обидно, что пожилые люди не в состоянии добиться чего-то", - подытожил клиент.

