'Это обычно пожилые люди': клиенты Ощадбанка остаются без карт

- Клиент рассказал, что проблема является массовой
- Что говорят в банке
Клиенты Ощадбанка жалуются что у них, не подтягивается счет карты для получения компенсации по программе Е-восстановление, если у клиента отсутствует ИНН
На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что проблема является массовой и касается клиентов банка без ИНН.
"Это обычно пожилые люди с кнопочным телефоном, потому что если есть смартфон, то открывается карта моно и нет никаких проблем. Получается, что наиболее уязвимое население не может получить компенсацию, потому что кому-то не хочется решать проблему", - рассказал клиент.
По его словам, в отделении, к сожалению, помочь не могут.
"Очень обидно, что пожилые люди не в состоянии добиться чего-то", - подытожил клиент.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Также клиенты ПриватБанка жаловались на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
