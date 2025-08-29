"Автоматически были списаны деньги": клиенты Ощадбанка возмущены "новой услугой"

Вы узнаете:
Клиенты Ощадбанка жалуются на автоматическое списание средств со счета.
На портале Минфин мужчина поделился, что купил новый телефон и настраивал в нем приложение Ощадбанка. Случайно нажал кнопку СМС-информирования и сразу отменил его.
"Каково же было мое удивление, когда в конце месяца у меня списали 25 грн. за СМС-информирование! Звоню на горячую линию, объясняю ситуацию. Да, говорят, в 10:44 такая услуга была подключена, в 10:45 — отключена, автоматически были списаны деньги. Пытаюсь объяснить оператору, что услуга меньше минуты была подключена, никто ею не пользовался, автоматически списалось, но вы же — живой человек! И разобравшись в ситуации — можете ее исправить. Так и не смог убедить оператора", - рассказал он.
По его словам, 25 грн сегодня не такие большие деньги, но здесь вопрос принципа.
"Если так происходит, почему нельзя ввести функцию "подтвердить выбор"? На все действия в банке. Просто и дешево! Но тогда не будет денег из воздуха!", - подытожил клиент.
