"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

Вы узнаете:
- Чем недовольны клиенты Ощадбанка
- В чем проблема
Пользователи государственно банка Ощадбанк жалуются на комиссию при проведении платежей.
На портале Минфин недовольная клиентка рассказала, что в банке якобы "вводят комиссии, клиентов не предупреждают.
"С детской карты снимали комиссию за то, что недостаточно средств для осуществления платежа... то есть ребенок покупал мороженое за 40, а на карте было 30 и банк снял комиссию три раза по три гривны", - поделилась клиентка.
Она также отметила, что комиссию подписали английскими буквами, изначально было неизвестно, за что снимаются средства.
"Приложение зависает постоянно. Сегодня пришла закрывать детский счет. Номер получен еще в 11.43, сейчас 12.24 очередь не сдвигается... Это просто ужас", - написала девушка.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Также клиенты ПриватБанка жаловались на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
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