"Это просто ужас": с карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги

Клиентка рассказала, что в банке якобы "вводят комиссии, клиентов не предупреждают.

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С карт клиентов Ощадбанка "исчезают" деньги / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вы узнаете:

Чем недовольны клиенты Ощадбанка

В чем проблема

Пользователи государственно банка Ощадбанк жалуются на комиссию при проведении платежей.

На портале Минфин недовольная клиентка рассказала, что в банке якобы "вводят комиссии, клиентов не предупреждают.

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"С детской карты снимали комиссию за то, что недостаточно средств для осуществления платежа... то есть ребенок покупал мороженое за 40, а на карте было 30 и банк снял комиссию три раза по три гривны", - поделилась клиентка.

Она также отметила, что комиссию подписали английскими буквами, изначально было неизвестно, за что снимаются средства.

"Приложение зависает постоянно. Сегодня пришла закрывать детский счет. Номер получен еще в 11.43, сейчас 12.24 очередь не сдвигается... Это просто ужас", - написала девушка.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.

Также клиенты ПриватБанка жаловались на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

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