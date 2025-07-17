Более миллиона гривен за месяц: кто в Ощадбанке получает рекордную зарплату

Коротко:
- Главе правления Ощадбанка выплатили зарплату в размере 1 млн. гривен
- Он также получил премию в размере 4,2 млн. гривен
- Заместители и члены правления также получили большие "вознаграждения"
В июне председатель правления государственного Ощадбанка получил зарплату в размере 1 млн. гривен и премию в 4,2 млн. гривен (до уплаты налогов). Соответствующие данные обнародовал Ощадбанк в отчете о вознаграждениях членам правления.
Так, согласно документу, зарплаты лиц, входящих в состав правления Ощадбанка, были приближены к миллиону гривен.
В частности, четырем заместителям председателя правления за июнь начислили по 800 тыс. гривен. Выплаты еще трех варьировались от 785,5 тыс. гривен до 950 тыс. гривен.
Стоит добавить, что четыре заместителя и двое членов правления Ощадбанка получили "переменное вознаграждение за 2024 год в размере 40% в соответствии с решением наблюдательного совета". Размер выплаченных сумм составил от 1 млн. гривен до 1,6 млн. гривен (до уплаты налогов).
Зарплаты в Украине - что известно
Как сообщал Главред, в 2026 году в Украине минимальная заработная плата увеличится на 688 гривен и составит 8688 гривен.
В июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ отмечается, что нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.
Также известно, что к 2028 году зарплаты украинских учителей должны вырасти до 20 тысяч гривен. Но повышаться они будут поэтапно.
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Об источнике: Ощадбанк
Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") - украинский коммерческий банк, второй по размерам активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины. Находится в государственной собственности, пишет Википедия.
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