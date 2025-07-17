Подорожание продуктов в Украине замедлится уже скоро: стал известен точный месяц

Когда цены на продукты замедлят свой рост – экономист назвал сроки.

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Когда цены на продукты замедлят свой рост/ коллаж: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украине замедлится рост цен на продукты

Что сейчас больше всего влияет на рост цен на продукты в Украине

Замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.

Таким прогнозом поделился экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко, пишет "Фокус". Эксперт отметил, что рост цен на продукты питания является одним из ключевых элементов общего роста цен.

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"Украинцы в среднем тратят на еду примерно 35-45% своего заработка. Это так называемый коэффициент Энгеля, по которому мы существенно отстаем от развитых стран (чем коэффициент меньше, тем лучше), и подорожание сырых продовольственных товаров ощущается обычным человеком больше всего. По данным исследовательского агентства Info Sapiens в июне каждый четвертый украинец экономил на еде", - рассказал Акименко.

Он отметил, что в июле цены на сырые продукты будут продолжать расти.

"В то же время продуктовая инфляция год-к-году в 2022 и 2023 годах была выше, чем сейчас. Поэтому ситуация не такая страшная, как некоторые могут считать, и я ожидаю замедления роста цен продовольственной корзины ближе к октябрю-ноябрю этого года", - сказал экономист ЦЭС.

Что вызвало рост цен в июне

Экономист пояснил, что есть два ключевых фактора, которые вызвали рост цен в июне - весенние заморозки и начало сезона отпусков и каникул, что в свою очередь создало и продолжает создавать повышенную нагрузку на железнодорожные пассажирские перевозки.

Акименко отметил, за июнь больше всего подорожали две категории товаров и услуг - фрукты (13,5%) и железнодорожные билеты (5,4%).

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, цены на мясо в Украине растут с космической скоростью. Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.

Также ранее сообщалось, что на прилавках Украины больше нет любимой рыбы - стало известно, почему начался кризис и дефицит. Одна из черных страниц истории Украины существенно повлияла на рыбный промысел, в частности на места вылова.

Напомним, плюс 59,2% за год - цены на яйца в Украине "летят в космос". Стоимость яиц продолжает стремительно расти.

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Об источнике: Центр экономических стратегий Центр экономических стратегий – украинский неправительственный исследовательский центр, который занимается вопросами экономической политики. Гражданская неправительственная организация. Основан в 2015 году. Центр проводит анализ самых важных аспектов государственной политики и работает над усилением поддержки населением экономических реформ. Задача Центра – поддержка реформ в Украине для достижения стойкого экономического роста, пишет Википедия.

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