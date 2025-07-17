Плюс 59,2% за год: цены на яйца в Украине 'летят в космос'

Стоимость яиц продолжает стремительно расти.

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Цены на яйца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

За год яйца подорожали на 59,2%

Это самый высокий показатель среди всех продуктов

Сейчас средняя цена за десяток яиц составляет 73,53 гривни

Еще с осени прошлого года стоимость яиц в Украине рекордно подскочила и продолжает расти. Об этом известно из данных Госстата.

Так, только в начале 2025 года цены начали уменьшаться, однако после небольшого перерыва снова выросли.

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Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%. Если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

В то же время, годовое повышение цен на яйца составляет 59,2%, что является самым высоким показателем среди всех продуктов.

"В начале года, в январе средняя стоимость яиц составляла 49,39 гривен за десяток, а в июне стоимость выросла чуть больше, чем на 4 гривни, до 53,63 гривен", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что по состоянию на четверг, 17 июля, цены на куриные яйца Ясенсвит колеблются от 70,99 до 78,20 гривен за десяток.

По данным Минфин известно, что средняя цена составляет 73,53 гривни. Там также показали цены на яйца в популярных сетях супермаркетов:

Auchan - 71,40 грн;

Novus - 70,99 грн;

Megamarket - 78,20 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на украинских прилавках все реже можно увидеть некоторые популярные виды рыбы, в частности толстолобика и щуку. Этот дефицит связан прежде всего с уменьшением объемов вылова.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что украинцы в этом месяце почувствуют снижение стоимости некоторых продуктов. Такая динамика продержится вплоть до сентября.

Максим Гопка, аналитик УКАБ, прогнозирует, что летом 2025 года стоимость мяса будет расти. Например, цена свиного ошейка будет колебаться в пределах 320-350 гривен за килограмм.

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