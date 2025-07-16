Цены покажут обратную динамику: сэкономят ли украинцы на продуктах в июле

Экономист спрогнозировал, как будут меняться цены на базовые продукты в этом месяце.

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Как будут меняться цены в июле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Пендзин:

Некоторые продукты в Украине подешевеют

Динамика уменьшения цен может продержаться до сентября

Цены на базовые продукты в Украине продолжают расти. Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Ранок.LIVE рассказал, чего ждать от дальнейшего ценообразования до конца июля.

По его словам, украинцы в этом месяце почувствуют снижение стоимости некоторых продуктов. Такая динамика продержится вплоть до сентября. Но есть важное условие - в Украине не будет аномальной жары или неудовлетворительных погодных условий.

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Пендзин отметил, что ценовые колебания продуктов также будут зависеть от того, насколько успешным будет сбор урожая в этом году. Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что в этом году урожая зерна будет на 7-8% больше.

Поэтому ситуация с другими видами продовольствия также улучшится, а стоимость потребительской корзины должна вырасти незначительно.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в столичных супермаркетах можно найти арбузы как и по 19,88 гривен за килограмм, так и по 30,50 гривен. В то время как средняя стоимость арбузов составляет 23,94 гривны.

Ранее стало известно, что в летний период стоимость мяса в Украине имеет тенденцию к росту из-за активного спроса и сезона отпусков. При отсутствии экстренных ситуаций, цены будут повышаться постепенно.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Накануне сообщалось, что хлеб в Украине ежемесячно демонстрирует динамику роста цен на 1,5-2%. А к концу 2025 года он может стоить аж на 20-22% дороже.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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