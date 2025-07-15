Хит лета по космической цене: сколько в Украине стоят сезонные продукты

В некоторых супермаркетах цена за килограмм достигает почти 90 гривен.

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Какие цены выставили супермаркеты на арбузы и дыни / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

В самом дорогом супермаркете арбузы продают по более 30 гривен за килограмм

Дыни в среднем стоят 69 гривен

Стоимость арбузов и дынь еще может снизиться

В Украине начался сезон арбузов и дынь. В супермаркетах цены на них довольно существенно отличаются. Об этом пишет издание Новини.LIVE.

Сообщается, что в столичных супермаркетах можно найти арбузы как и за 19,88 гривен за килограмм, так и за 30,50 гривен. В то время как средняя стоимость арбузов составляет 23,94 гривны.

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С дынями ситуация несколько иная, она стоит на порядок дороже. На рынке появляются как и узбекские, турецкие, испанские сорта, так и украинские. Цены на последние варьируются от 49,90 до 85,90 гривен за килограмм. При этом средняя цена килограмма дыни в супермаркетах составляет 69,38 гривен.

Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский отметил, что до конца месяца цены на арбузы и дыни еще могут снизиться, но не существенно.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине заметно снизились цены на малину. Причина падения стоимости - увеличение предложения ягоды на рынке. Оптовые партии малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в Украине ускорилось подорожание мяса из-за подорожания производства, сокращения поголовья скота и высоких цен на международном рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Недавно в Украине зафиксировали снижение цен на помидоры. Причиной этого стала массовая уборка урожая в тепличных хозяйствах юга страны, что совпало со стабильным спросом на продукцию.

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О персоне: Илья Несходовский Илья Несходовский - украинский экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС", внештатный консультант в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также финансов, налоговой и таможенной политики.

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