Хит лета по космической цене: сколько в Украине стоят сезонные продукты

Основное:
- В самом дорогом супермаркете арбузы продают по более 30 гривен за килограмм
- Дыни в среднем стоят 69 гривен
- Стоимость арбузов и дынь еще может снизиться
В Украине начался сезон арбузов и дынь. В супермаркетах цены на них довольно существенно отличаются. Об этом пишет издание Новини.LIVE.
Сообщается, что в столичных супермаркетах можно найти арбузы как и за 19,88 гривен за килограмм, так и за 30,50 гривен. В то время как средняя стоимость арбузов составляет 23,94 гривны.
С дынями ситуация несколько иная, она стоит на порядок дороже. На рынке появляются как и узбекские, турецкие, испанские сорта, так и украинские. Цены на последние варьируются от 49,90 до 85,90 гривен за килограмм. При этом средняя цена килограмма дыни в супермаркетах составляет 69,38 гривен.
Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "АНТС" Илья Несходовский отметил, что до конца месяца цены на арбузы и дыни еще могут снизиться, но не существенно.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине заметно снизились цены на малину. Причина падения стоимости - увеличение предложения ягоды на рынке. Оптовые партии малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг.
Ранее сообщалось, что в Украине ускорилось подорожание мяса из-за подорожания производства, сокращения поголовья скота и высоких цен на международном рынке.
Недавно в Украине зафиксировали снижение цен на помидоры. Причиной этого стала массовая уборка урожая в тепличных хозяйствах юга страны, что совпало со стабильным спросом на продукцию.
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О персоне: Илья Несходовский
Илья Несходовский - украинский экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС", внештатный консультант в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также финансов, налоговой и таможенной политики.
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