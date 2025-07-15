Владельцев домов в Украине могут оштрафовать на круглую сумму: в чем причина

Главное:
- Строительство дома выше двух этажей требует дополнительных разрешений
- Украинцев, которые незаконно возвели третий этаж могут оштрафовать
Владельцы домов в сельской местности иногда сталкиваются с неприятностью в виде крупного штрафа, ведь пренебрегают государственными строительными нормами (ГСН).
В частности речь идет о количестве этажей в доме. Как сообщили в Госинспекции архитектуры и градостроительства, частный дом усадебного типа может иметь не более двух этажей с обустроенной мансардой.
Если же украинцы хотят построить третий этаж, на это потребуются дополнительные разрешения и проведение специфических процедур. Но многие пренебрегают ими и возводят дополнительный этаж дома незаконно.
В таком случае можно получить немалый штраф - от 8 500 грн до 908 400 гривен и этапе строительства. Если же разрешение на строительство было получено, но при этом было зафиксировано нарушение строительных норм, украинцев могут оштрафовать на сумму от 850 гривен.
Штрафы в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что украинские водители могут получить крупный штраф за предоставление услуг перевозки пассажиров без получения лицензии, предусмотренной п.24 ст. 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".
Накануне сообщалось, что украинцы могут получить штраф, если они затянули с вклеиванием фотографии в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет и не уложились в нужные сроки.
Напомним, Главред писал, что в Украине за ругань на улице можно получить штраф. Об этом говорится в Кодексе об административных правонарушениях.
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Об источнике: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины
Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляет и координирует Кабинет Министров Украины через Министра развития общин и территорий и который реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, пишет Википедия.
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