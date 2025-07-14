Штрафы за чеки: украинцев ждут серьезные изменения уже с 1 августа

Штраф составит 100-150% от стоимости товара или услуги.

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Штрафы за продажу без чека / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Бизнесу грозят ужесточенные штрафы за продажу без чека

Новые штрафы вступают в силу уже в августе

В Украине существенно вырастут штрафы за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Отмечается, что 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

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Так, согласно новым правилам:

за первое нарушение - штраф составит 100% стоимости товара или услуги;

за каждое повторное нарушение - штраф возрастет до 150%.

Например, если продан товар без чека на 1000 гривен, то штраф равен 1000 гривен. Если нарушение повторится и сумма продажи составит 2000 гривен, придется заплатить уже 3000 гривен штрафа.

Стоит добавить, что в 2023 году размер штрафов временно снизили до 25% при первом нарушении и 50% при следующем для адаптации бизнеса к новым условиям. Но с августа 2025 года эти смягчения отменяются.

Поэтому в налоговой призвали предпринимателей соблюдать нормы законодательства:

использовать зарегистрированные РРО или ПРРО, или расчетные книги;

проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

выдавать клиентам фискальные чеки (бумажные или электронные).

Штрафы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во всех городах Украины хотят проводить минуту молчания по людям, которых убила страна-агрессор Россия во время полномасштабной войны. Граждан, которые будут игнорировать это правило, предлагают штрафовать.

Также известно, что украинцы могут получить штраф, если они затянули с вклеиванием фотографии в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет и не уложились в нужные сроки.

Кроме того, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право накладывать денежные штрафы за нарушение правил воинского учета.

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Об источнике: Государственная налоговая служба Украины Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

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государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

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