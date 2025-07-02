На дорогах проводят проверки: за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи

Читайте в материале:
- За что начали штрафовать водителей
- Какой минимальный размер штрафа может назначить суд
Украинские водители могут получить крупный штраф за предоставление услуг перевозки пассажиров без получения лицензии, предусмотренной п.24 ст. 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".
Как сообщили в ГСБТ-Укртрансбезопасность, такие случаи уже произошли во Львове во время проверки инспекторов Отдела государственного надзора. В городе обнаружили сразу четырех водителей без необходимых документов.
"На владельцев указанных транспортных средств инспекторы Укртрансбезопасности составили протокол по ч. 1, ст. 164 КУоАП ответственность по которой определит суд - от 17 000 до 34 000 грн", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что перевозчикам лучше не прибегать к попыткам нарушения законодательства, зато - лучше вести свою хозяйственную деятельность добропорядочно.
Штрафы для водителей в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что в Украине есть много автомобилей, которые привезены из США. Но они имеют одну общую проблему, из-за которой можно получить штраф - цвет указателей поворота.
Накануне стало известно, что водителям в Украине стоит быть внимательными не только к собственной безопасности, но и к поведению пассажиров в салоне. За нарушение правил использования ремней безопасности штраф могут наложить именно на водителя, даже если провинился пассажир.
Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Украине ужесточили наказание за одно из самых частых нарушений правил дорожного движения. Это касается парковки на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.
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Об источнике: Государственная служба Украины по безопасности на транспорте
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) - центральный орган исполнительной власти Украины, образованный 10 сентября 2014 г. Постановлением Кабинета Министров № 442 путем слияния Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте, Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте. Этой же Службе была подчинена Государственная специальная служба транспорта, пишет Википедия.
Укртрансбезопасность реализует государственную политику в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электрическом и железнодорожном. Деятельность этого органа направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра инфраструктуры.
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