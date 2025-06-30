В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

Вы узнаете:
- Как воспользоваться услугой
- Кому доступна услуга
В приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса", - отметил министр.видео дня
Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дія" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.
Услуга доступна, если:
- вам 18 или более лет;
- в "Дії" есть налоговый номер (РНУКПП);
- имеете биометрический документ в "Дії" (паспорт или удостоверение);
- вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
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Также ранее рассказывалось, что для получения водительского удостоверения теперь водителей будут проверять по-новому.
В приложении "Дія" водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать фото и видео фиксации их нарушения.
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Что такое "Дія"?
"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:
- оплата штрафов за нарушение ПДД;
- оплата долгов по исполнительным производствам;
- возможность делиться копиями цифровых документов;
- проверка действительности цифровых документов другого человека.
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