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В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

Виталий Кирсанов
30 июня 2025, 18:22
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Водители, которые потеряли или повредили техпаспорт, теперь могут заменить его онлайн.
В приложении
В приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

  • Как воспользоваться услугой
  • Кому доступна услуга

В приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса", - отметил министр.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дія" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.

Услуга доступна, если:

  • вам 18 или более лет;
  • в "Дії" есть налоговый номер (РНУКПП);
  • имеете биометрический документ в "Дії" (паспорт или удостоверение);
  • вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
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Теперь экзамены на водительские права будут сдаваться совершенно по-новому. Вице-премьер Михаил Федоров анонсировал кардинально новый подход.

Также ранее рассказывалось, что для получения водительского удостоверения теперь водителей будут проверять по-новому.

В приложении "Дія" водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать фото и видео фиксации их нарушения.

Больше новостей для автомобилистов:

Что такое "Дія"?

"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.

Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:

  • оплата штрафов за нарушение ПДД;
  • оплата долгов по исполнительным производствам;
  • возможность делиться копиями цифровых документов;
  • проверка действительности цифровых документов другого человека.
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водительские права ДІЯ Михаил Федоров
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