В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - детали

Водители, которые потеряли или повредили техпаспорт, теперь могут заменить его онлайн.

https://glavred.info/auto/v-diji-poyavilas-dolgozhdannaya-usluga-dlya-voditeley-zamena-tehpasporta-10677593.html Ссылка скопирована

В приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Как воспользоваться услугой

Кому доступна услуга

В приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат - все можно сделать онлайн в "Дії". Быстро, удобно, без лишнего стресса", - отметил министр. видео дня

Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дія" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.

Услуга доступна, если:

вам 18 или более лет;

в "Дії" есть налоговый номер (РНУКПП);

имеете биометрический документ в "Дії" (паспорт или удостоверение);

вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Больше новостей для автомобилистов:

Теперь экзамены на водительские права будут сдаваться совершенно по-новому. Вице-премьер Михаил Федоров анонсировал кардинально новый подход.

Также ранее рассказывалось, что для получения водительского удостоверения теперь водителей будут проверять по-новому.

В приложении "Дія" водители, нарушившие правила дорожного движения, будут получать фото и видео фиксации их нарушения.

Больше новостей для автомобилистов:

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред