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Владельцам авто из США грозят штрафы: за что придется выложить круглую сумму

Мария Николишин
2 июля 2025, 11:23
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Некоторые автомобили из США могут привлечь внимание полиции.
Владельцам авто из США грозят штрафы: за что придется выложить круглую сумму
Штрафы для владельцев авто из США / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Можно ли ездить с красными указателями поворота
  • Какой штраф предусмотрен за неправильные указатели поворота

В Украине есть много автомобилей, которые привезены из США. Но они имеют одну общую проблему, из-за которой можно получить штраф - цвет указателей поворота. Об этом пишет Твоя машина.

Какой штраф за поворотники

Отмечается, что американские автомобили часто оснащаются красными указателями поворотов. Но в Украине с 2017 года действует стандарт, согласно которому поворотники должны быть исключительно желтого цвета.

видео дня

Красные поворотными могут привлечь внимание полиции. Штраф за это нарушение предусмотрен частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его размер составляет 510 гривен.

Как изменить цвет поворотников в авто

Поменять цвет поворотников очень просто. Для этого достаточно заменить лампочки или светодиоды в корпусах на те, что предназначены для желтого цвета.

Это быстрая процедура, которая является достаточно бюджетной и избавит вас от возможных штрафов.

Штрафы для водителей - что известно

Как сообщал Главред, в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.

Также известно, что после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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