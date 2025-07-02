Владельцам авто из США грозят штрафы: за что придется выложить круглую сумму

Вы узнаете:
- Можно ли ездить с красными указателями поворота
- Какой штраф предусмотрен за неправильные указатели поворота
В Украине есть много автомобилей, которые привезены из США. Но они имеют одну общую проблему, из-за которой можно получить штраф - цвет указателей поворота. Об этом пишет Твоя машина.
Какой штраф за поворотники
Отмечается, что американские автомобили часто оснащаются красными указателями поворотов. Но в Украине с 2017 года действует стандарт, согласно которому поворотники должны быть исключительно желтого цвета.
Красные поворотными могут привлечь внимание полиции. Штраф за это нарушение предусмотрен частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его размер составляет 510 гривен.
Как изменить цвет поворотников в авто
Поменять цвет поворотников очень просто. Для этого достаточно заменить лампочки или светодиоды в корпусах на те, что предназначены для желтого цвета.
Это быстрая процедура, которая является достаточно бюджетной и избавит вас от возможных штрафов.
Штрафы для водителей - что известно
Как сообщал Главред, в Украине готовятся существенные изменения в правила дорожного движения. Верховная Рада рассматривает законопроект №12172, который предусматривает усиление ответственности за нарушение ПДД на перекрестках и пешеходных переходах.
Также известно, что после отмены обязательного техосмотра для большинства легковых автомобилей в Украине полиция усилила контроль за техническим состоянием транспортных средств непосредственно на дорогах. Одной из неожиданных причин для штрафа стало изношенное или просроченное запасное колесо.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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