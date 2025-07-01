В Украине будут наказывать водителей за действия пассажира: о чем идет речь

Напомнили водителям проверять пассажиров перед выездом, ведь штраф могут выписать даже за нарушение на заднем сиденье.

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Почему устные договоренности с пассажирами не работают в случае остановки полицией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Водителям в Украине стоит быть внимательными не только к собственной безопасности, но и к поведению пассажиров в салоне. За нарушение правил использования ремней безопасности штраф могут наложить именно на водителя, даже если провинился пассажир. Об этом напоминает автоюрист в комментарии для издания "Твоя Машина".

Штраф - на водителя, даже если нарушил пассажир

По официальным данным, менее половины украинских водителей регулярно пользуются ремнями безопасности. Ситуация с пассажирами еще хуже - большинство игнорирует это требование. Однако ответственность за всех в салоне возлагается на водителя, согласно Правилам дорожного движения Украины.

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Перед выездом он обязан:

быть пристегнутым сам;

убедиться, что пассажиры, которые имеют ремни безопасности, тоже пристегнулись.

За нарушение - штраф 510 гривен. И не имеет значения, на каком сиденье находится пассажир - спереди или сзади.

"Это частная устная договоренность, которая не имеет юридической силы. И в случае штрафа - обжаловать ничего не получится. Полиция выписывает постановление именно на водителя. Это - зона его ответственности," - объясняет автоюрист в комментарии для "Твоя Машина".

Перевозка детей

Особые правила касаются перевозки детей. Если ребенок имеет рост менее 150 см, он должен обязательно находиться в:

сертифицированном автокресле или

бустере (удерживающем устройстве).

Что советуют юристы, чтобы избежать штрафа

Всегда проверяйте, пристегнуты ли все пассажиры перед выездом - даже на короткое расстояние.

Не полагайтесь на обещания пассажиров "заплатить за штраф" - это не работает в глазах закона.

Требуйте, чтобы все пассажиры соблюдали правила, и не трогайтесь с места, пока все не пристегнутся.

Для детей - используйте только сертифицированные средства удержания.

Штрафы для водителей в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения: загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров; ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться; неправильное расположение знака.

Также в Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории. Многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией и не подозревают, что нарушение, за которое раньше накладывали штраф в несколько сотен гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч.

Кроме того, на следующей неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода. В связи с этим власти предупреждают о возможном введении тепловых ограничений для движения большегрузного транспорта в крупных городах.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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