В Украине будут наказывать водителей за действия пассажира: о чем идет речь

Читайте в материале:
- Кто реально платит штраф, если пассажир без ремня
- Почему "я заплачу" - это лишь пустые слова
- Как не получить 510 гривен штрафа из-за друзей или родственников
Водителям в Украине стоит быть внимательными не только к собственной безопасности, но и к поведению пассажиров в салоне. За нарушение правил использования ремней безопасности штраф могут наложить именно на водителя, даже если провинился пассажир. Об этом напоминает автоюрист в комментарии для издания "Твоя Машина".
Штраф - на водителя, даже если нарушил пассажир
По официальным данным, менее половины украинских водителей регулярно пользуются ремнями безопасности. Ситуация с пассажирами еще хуже - большинство игнорирует это требование. Однако ответственность за всех в салоне возлагается на водителя, согласно Правилам дорожного движения Украины.
Перед выездом он обязан:
- быть пристегнутым сам;
- убедиться, что пассажиры, которые имеют ремни безопасности, тоже пристегнулись.
За нарушение - штраф 510 гривен. И не имеет значения, на каком сиденье находится пассажир - спереди или сзади.
"Это частная устная договоренность, которая не имеет юридической силы. И в случае штрафа - обжаловать ничего не получится. Полиция выписывает постановление именно на водителя. Это - зона его ответственности," - объясняет автоюрист в комментарии для "Твоя Машина".
Перевозка детей
Особые правила касаются перевозки детей. Если ребенок имеет рост менее 150 см, он должен обязательно находиться в:
- сертифицированном автокресле или
- бустере (удерживающем устройстве).
Что советуют юристы, чтобы избежать штрафа
- Всегда проверяйте, пристегнуты ли все пассажиры перед выездом - даже на короткое расстояние.
- Не полагайтесь на обещания пассажиров "заплатить за штраф" - это не работает в глазах закона.
- Требуйте, чтобы все пассажиры соблюдали правила, и не трогайтесь с места, пока все не пристегнутся.
- Для детей - используйте только сертифицированные средства удержания.
Штрафы для водителей в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, из-за халатности водителей могут возникать штрафы за номерные знаки. Самые распространенные нарушения: загрязненные номера, которые не читаются с 20 метров; ненадежное крепление, из-за которого номер может потеряться; неправильное расположение знака.
Также в Украине ужесточили ответственность за управление транспортом без водительского удостоверения соответствующей категории. Многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией и не подозревают, что нарушение, за которое раньше накладывали штраф в несколько сотен гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч.
Кроме того, на следующей неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода. В связи с этим власти предупреждают о возможном введении тепловых ограничений для движения большегрузного транспорта в крупных городах.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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