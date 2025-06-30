Ограничения по возрасту: кому в Украине запрещено садиться за руль

Определили минимальный возраст для получения водительских прав в 2025 году для всех категорий транспорта.

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С какого возраста украинцы могут получить водительские права в 2025 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

С какого возраста можно садиться за руль в Украине

Кому разрешают водить автобусы и фуры

Планируют ли снижать возрастной предел, как в ЕС

Чтобы получить водительское удостоверение, одного желания недостаточно. Законодательство Украины четко определяет минимальный возраст для каждой категории транспорта. Как напоминает "SUV News", именно возраст является одним из ключевых факторов, определяющих твое право стать водителем.

Главред решил разобраться, с какого возраста украинцы могут садиться за руль в 2025 году.

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Какой возраст нужен для получения водительских прав в Украине

Национальное законодательство четко регламентирует минимальный возраст для каждой категории транспортных средств:

А/А1 (мопеды, мотоциклы) - с 16 лет

B и C (легковые авто, грузовики до 7,5 т) - с 18 лет

BE, CE (с прицепами) - с 19 лет

D (автобусы, микроавтобусы) - не ранее 21 года

То есть сесть за руль автобуса или фуры можно только после достижения соответствующего возраста, прохождения спецподготовки и накопления стажа.

Что еще нужно, кроме возраста

Для тяжелых категорий (D, CE и т.д.) мало только возраста. Необходимо:

иметь опыт вождения;

пройти специальное обучение;

соответствовать медицинским требованиям.

Это объясняется высоким уровнем ответственности, ведь речь идет о жизни пассажиров и безопасности на дорогах.

Почему действуют возрастные ограничения

В МВД отмечают: возрастные ограничения - это не формальность, а обоснованное решение. Основные аргументы:

В 16 лет еще не сформированы необходимые реакции и устойчивость;

Вождение крупногабаритного транспорта требует навыков и опыта;

Защита пассажиров и всех участников дорожного движения - главный приоритет.

Будут ли изменения в законодательстве

В ЕС уже тестируют снижение возраста для водителей грузовиков из-за дефицита кадров. Некоторым разрешают водить с 18 лет - под присмотром наставника или в пределах ограниченного маршрута.

В Украине пока официальных инициатив по снижению возраста нет, но тенденции в Европе могут повлиять на будущее законодательство.

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