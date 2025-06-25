Миф о "нуле": сколько километров на самом деле можно проехать, когда загорелся индикатор

Рассчитайте запас хода после вспышки индикатора и узнайте, как избежать риска для двигателя.

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Почему бортовой компьютер не всегда показывает правдивый остаток километров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько километров реально проедет авто на резерве

Почему не стоит доверять показателю "0 км" в компьютере

Как сохранить остаток топлива и не сломать машину

Каждый водитель хотя бы раз оказывался в ситуации, когда на панели приборов загорается оранжевый индикатор топлива. В такие моменты возникает естественный вопрос - какой запас хода остается и насколько далеко можно доехать до АЗС? Об этом пишет "Автопилот".

Главред решил разобраться, сколько еще можно проехать, когда загорелся индикатор топлива.

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По данным специалистов, большинство современных авто способны преодолеть от 50 до 70 км после появления сигнала о низком уровне топлива. Однако эта цифра зависит от многих факторов: модели автомобиля, объема бака, стиля вождения, состояния дорог и даже погоды.

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Для примера:

Ford Fiesta проедет примерно 60 км,

Volkswagen Golf - до 71 км,

Audi Q5 - до 100 км,

Volkswagen Polo - около 65 км.

Не стоит полагаться на "ноль" на бортовом компьютере. Как объясняют эксперты, часто в авто есть так называемый "резервный буфер" в 15-25 км, но это - крайняя мера, а не "запас на всякий случай". Такое поведение может обернуться серьезными поломками: топливный насос, работая без топлива, перегревается, а осадок из бака способен забить фильтры и форсунки.

Как сохранить остаток топлива, если до заправки далеко:

снизьте скорость до 80 км/ч;

избегайте резких разгонов и торможений;

выключите кондиционер и другие энергопотребители;

в пробках - глушите двигатель;

выбирайте маршрут без пробок и подъемов.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Вывод

Индикатор топлива - не просто подсказка, а последний предел перед риском дорогостоящего ремонта. Лучшая стратегия - не играть в "автомобильную рулетку", а заправляться заранее и не допускать критически низкого уровня топлива.

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