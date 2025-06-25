Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки

Некоторым водителям музыка может мешать, даже если она кажется фоновым шумом.

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Почему водители выключают музыку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Мешает ли музыка в авто парковаться

Как мозг реагирует на музыку в авто

Некоторые водители выключают музыку в автомобиле или по крайней мере делают ее тише во время парковки. Что интересно, это происходит рефлекторно.

Главред решил разобраться, почему стоит выключать музыку в авто во время парковки.

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Как музыка в авто влияет на сосредоточение

Выключение музыки во время парковки - это простой способ сосредоточиться. Такое поведение возникает в результате внутреннего процесса, предназначенного для ограничения отвлекающих факторов, чтобы быть более эффективным во время действия, требующего внимания, пишет Lʼautomobiliste.

Что интересно, даже если музыка может казаться просто фоновым шумом, она представляет собой дополнительную информацию для обработки мозга.

"Не безумие утверждать, что нам нужно уменьшить шум, чтобы лучше сосредоточиться. Прослушивание песен с текстами - это отвлекающий фактор, который снижает производительность для других, более важных действий", - отметила нейротренер и специалист по оптимизации работы мозга Виктория Байон.

Почему люди рефлекторно выключают музыку в авто

Человеческий мозг, несмотря на свою сложность, имеет ограниченную способность обрабатывать информацию. Сталкиваясь со сложной задачей, такой как парковка, он склонен уменьшать внешние раздражители - музыку или разговоры. Это позволяет ему сосредоточить свои ресурсы на текущем маневре.

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Что известно о Lʼautomobiliste? Lʼautomobiliste - издание, которое освещает последние новости о правилах дорожного движения, развитии политики, связанной с дорожным движением, безопасности дорожного движения и инноваций в системах помощи водителю. LʼAutomobiliste также был журналом, посвященным классическим автомобилям и истории автомобилестроения, который издавался с 1966 года до июля 1999 года.

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