Нужно ли покрывать авто воском на мойке: ответ удивит многих водителей

Вы узнаете:
- Для чего покрывают авто воском
- Как правильно это делать
Мойки самообслуживания являются очень популярными в Украине. Они предлагают водителям большой спектр услуг, в частности, покрытие автомобиля воском.
Главред решил разобраться, стоит ли покрывать автомобиль воском.
Почему наносят воск на автомобиль
Многие водители надеются, что воск дополнительно защитит кузов авто от мелких повреждений, а также сделает его вид более привлекательным, пишет Твоя машина.
Однако, по словам экспертов, если наносить воск на мойке, то эффект от него продержится максимум 2-3 недели.
Вся причина в плохой подготовке поверхности для нанесения воска. В результате воск не сцепляется с лакокрасочным покрытием и быстро смывается.
Как правильно наносить воск на автомобиль
Для начала автомобиль нужно тщательно вымыть и высушить, лишь после этого можно наносить воск.
Остатки воска нужно аккуратно смыть деминерализованной водой и протереть кузов микрофиброй.
Чтобы не наносить воск постоянно во время мойки автомобиля, можно делать это в профессиональных мастерских 1-2 раза в сезон.
Как помыть автомобиль на мойке самообслуживания - видео:
Читайте также:
- В Украине готовят новые ограничения для водителей 65+: что изменится
- Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания
- Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред