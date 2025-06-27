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Нужно ли покрывать авто воском на мойке: ответ удивит многих водителей

Мария Николишин
27 июня 2025, 14:56
99
Оказывается, мыть автомобиль нужно в правильной последовательности.
Нужно ли покрывать авто воском на мойке: ответ удивит многих водителей
Как работает воск на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Для чего покрывают авто воском
  • Как правильно это делать

Мойки самообслуживания являются очень популярными в Украине. Они предлагают водителям большой спектр услуг, в частности, покрытие автомобиля воском.

Главред решил разобраться, стоит ли покрывать автомобиль воском.

видео дня

Почему наносят воск на автомобиль

Многие водители надеются, что воск дополнительно защитит кузов авто от мелких повреждений, а также сделает его вид более привлекательным, пишет Твоя машина.

Однако, по словам экспертов, если наносить воск на мойке, то эффект от него продержится максимум 2-3 недели.

Вся причина в плохой подготовке поверхности для нанесения воска. В результате воск не сцепляется с лакокрасочным покрытием и быстро смывается.

Как правильно наносить воск на автомобиль

Для начала автомобиль нужно тщательно вымыть и высушить, лишь после этого можно наносить воск.

Остатки воска нужно аккуратно смыть деминерализованной водой и протереть кузов микрофиброй.

Чтобы не наносить воск постоянно во время мойки автомобиля, можно делать это в профессиональных мастерских 1-2 раза в сезон.

Как помыть автомобиль на мойке самообслуживания - видео:

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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